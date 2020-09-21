快訊

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大車視野死角及內輪差危險 苗栗「開」進校園宣導扎根

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣警察局、苗栗監理站進到校園，宣導「大型車視野死角與內輪差體驗區」，扎根「遠離大車」安全意識。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局、苗栗監理站進到校園，宣導「大型車視野死角與內輪差體驗區」，扎根「遠離大車」安全意識。圖／苗栗縣警察局提供

大型車轉彎內輪差與視野死角衍生交通事故迭有所聞，苗栗縣警察局交通隊有鑑於此，結合公路總局新竹區監理所苗栗監理站，導入實際體驗活動，進到校園宣導「大型車視野死角與內輪差體驗區」，扎根「遠離大車」安全意識。

縣警局交通隊統計今年到8月發生涉及大型車輛交通事故60件，造成4人死亡、56人受傷，校園大型車轉彎內輪差與視野死角體驗活動，設計大型車前方及旁邊，擺放視野死角、內輪差紅色布條，並將假人模特兒及腳踏車置在布條上，讓學生輪流坐在駕駛座當司機，體驗開車看不見的角度，了解視野死角的危險性與範圍。

接著在內輪差區擺放氣球，大型車模擬道路轉彎時，學生直擊因內輪差輾爆氣球，震撼畫面要讓學生深刻印象深刻，扎根「遠離大型車」觀念，除自己注意交通安全，回家後也提醒及告訴父母或長輩注意大型車視線死角，及轉彎內輪差的潛在危險。

縣警局長翁群能指示，警方將持續與苗栗監理站結合，藉由多元務實活潑的動態交安宣導及親身體驗，加深學生對「大型車視野死角及內輪差」的防禦觀念，希望「遠離大型車」的意識，扎根校園交通安全教育，以降低大型車交通事故。

苗栗縣警察局、苗栗監理站進到校園，宣導「大型車視野死角與內輪差體驗區」，扎根「遠離大車」安全意識。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局、苗栗監理站進到校園，宣導「大型車視野死角與內輪差體驗區」，扎根「遠離大車」安全意識。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局、苗栗監理站進到校園，宣導「大型車視野死角與內輪差體驗區」，扎根「遠離大車」安全意識。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警察局、苗栗監理站進到校園，宣導「大型車視野死角與內輪差體驗區」，扎根「遠離大車」安全意識。圖／苗栗縣警察局提供

事故 監理站 警察 苗栗縣

延伸閱讀

大車「內輪差」恐怖道路殺手 ！台中監理所邀學童體驗

又是大車視線死角肇禍？ 苗栗84歲老翁慘死

行走斑馬線 避開大車「內輪差」

恐怖內輪差！岡山女騎士捲入曳引車 遭側輪重輾慘死

相關新聞

「森林中的圖書館」屏東縣立總圖 書擋書架遭竊警偵辦

睽違兩年重新開館屏東縣立總圖書館，被喻為「森林中的圖書館」，開館兩周湧入超過8萬人次，然而，圖書館近期整理圖書發現，書擋...

棒球名校仁義高中 高三生上周無課可上

全台高中職已經開學第二周，棒球名校嘉義市私立仁義高中，今年只有兩名專任教師，高三學生上周沒課可上只能自習，棒球隊則天天到...

讓孩子下廚辦桌請家長吃飯 學生：完成不可能的任務

嘉義市民生國中學生為了讓校園班親會更有特色，透過導師蘇佳慧指導舉辦「辦桌班親會」，學生共推出15道料理，作為參加班親會家長點心，讓家長們驚訝，在家從不下廚的孩子，竟然也能做出美味料理，稱讚這樣的班親會不僅讓師生、家長互動，也提升孩子的學習興趣。

大車視野死角及內輪差危險 苗栗「開」進校園宣導扎根

大型車轉彎內輪差與視野死角衍生交通事故迭有所聞，苗栗縣警察局交通隊有鑑於此，結合公路總局新竹區監理所苗栗監理站，導入實際體驗活動，進到校園宣導「大型車視野死角與內輪差體驗區」，扎根「遠離大車」安全意識。

畫卡片謝師恩 共響教師節贈六禮

「老師就像一名廚師，根據學生特點採取相應的教學(配菜)策略，因材施教！」共響教師節20日進行卡片徵件活動頒獎，高中職組金獎的吳佾芸把老師比喻為廚師，精美構圖同時獲得網路人氣獎；國中組黃雅敏寫說「一位好老師，勝過萬卷書」；國小組陳威廷說：「老師就像媽媽，給我最溫柔的呵護！」現場並進行贈送「新六禮」儀式。

宜蘭張煇志榮獲師鐸獎 開辦假日學校把中輟生拉回來

宜蘭縣政府今表揚師鐸獎、杏壇芬芳獎、教學卓越獎等優良校長及教師，其中榮獲師鐸獎的三星國中校長張煇志帶領一群優秀教育團隊，...

北市學雜費線上付綁定少？這所國小綁定率高達96.77%

台北市推動學雜費電子支付，根據教育局最新統計，親子帳號申請人數已近10萬人，綁定率已達3成5，還有30多所學校綁定率高達...

北一女樂儀旗隊國慶表演 從搖嬰仔歌拉開序幕

北一女樂儀旗隊國慶大會表演活動採排，上午在北一女校園展開「婆娑之洋，美麗之島」的合圖練習，期有團隊有精確地走位與默契。此屆是樂隊第62屆、儀隊第57與旗隊第23屆表演，也是北一女樂儀隊闊別九年之後，再度在總統府前的國慶表演。曲目演出從搖籃曲(搖嬰仔歌，呂泉生1916-2008作曲)開始，描寫的是一個女孩子的成長故事，與可愛純真的面貌，展現女性在社會上的貢與堅定的力量，最終的曲目how far I’ll go則展現了台灣人在世界上進取、冒險犯難的精神。

學生癲癇發作在懷裡抽搐 老師受震撼教育加深使命感

基隆市五堵國小附設幼兒園老師王利恩20多年教育生涯，寫了無數封信給家長，成為家長心靈雞湯的廚娘。基隆市信義國小老師范瑞倩多次幫助學生度過險境，適時成為孩子們的避風港。兩人為下一代教育的付出獲得今年「教育大愛菁師獎」肯定，將在教師節前接受表揚。

女力！台南女中玩桌遊玩到入圍全國教學卓越獎

台南女中6年前推出桌遊選修課程，並且跨領域學習，以及推到國中小，玩桌遊玩到入圍即將揭曉的今年全國教學卓越獎，也是國內學校推動桌遊課程頭一遭，要角逐台灣教育界的「金鐘獎」。

Super教師獎／給支遙控器 「課堂周公」熱血搶答

教師節將至，全國教師會昨頒全國ＳＵＰＥＲ教師獎，共七名教師獲獎。其中中台科技大學護理系教師陳韋陸將遊戲融入課堂，給每名學...

SUPER教師 破天荒頒給代理教師

全國ＳＵＰＥＲ教師獎昨頒獎，在台中市日南國中代理六年的歷史教師陳盈利獲頒評審團特別獎，這也是該獎十八年來，首名獲獎的代理...

熱門新聞

學生癲癇發作在懷裡抽搐 老師受震撼教育加深使命感

新課綱現場／新學測混合題型 9成高中段考沒考

北一女樂儀旗隊國慶表演 從搖嬰仔歌拉開序幕

蔡英文：照顧弱勢生 高教學費調漲可討論

北市學雜費線上付綁定少？這所國小綁定率高達96.77%

宜蘭張煇志榮獲師鐸獎 開辦假日學校把中輟生拉回來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。