大車視野死角及內輪差危險 苗栗「開」進校園宣導扎根

大型車轉彎內輪差與視野死角衍生交通事故迭有所聞，苗栗縣警察局交通隊有鑑於此，結合公路總局新竹區監理所苗栗監理站，導入實際體驗活動，進到校園宣導「大型車視野死角與內輪差體驗區」，扎根「遠離大車」安全意識。

縣警局交通隊統計今年到8月發生涉及大型車輛交通事故60件，造成4人死亡、56人受傷，校園大型車轉彎內輪差與視野死角體驗活動，設計大型車前方及旁邊，擺放視野死角、內輪差紅色布條，並將假人模特兒及腳踏車置在布條上，讓學生輪流坐在駕駛座當司機，體驗開車看不見的角度，了解視野死角的危險性與範圍。

接著在內輪差區擺放氣球，大型車模擬道路轉彎時，學生直擊因內輪差輾爆氣球，震撼畫面要讓學生深刻印象深刻，扎根「遠離大型車」觀念，除自己注意交通安全，回家後也提醒及告訴父母或長輩注意大型車視線死角，及轉彎內輪差的潛在危險。