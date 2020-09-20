畫卡片謝師恩 共響教師節贈六禮

「老師就像一名廚師，根據學生特點採取相應的教學(配菜)策略，因材施教！」共響教師節20日進行卡片徵件活動頒獎，高中職組金獎的吳佾芸把老師比喻為廚師，精美構圖同時獲得網路人氣獎；國中組黃雅敏寫說「一位好老師，勝過萬卷書」；國小組陳威廷說：「老師就像媽媽，給我最溫柔的呵護！」現場並進行贈送「新六禮」儀式。

構圖比喻感謝師恩

「學生在老師的細心烹飪下，學習過程將收穫滿滿。」這番妙喻讓復興商工吳佾芸奪下首獎；銀獎松山家商劉歆潔寫道，「老師就像在學校的家長，不管學生走偏了，還是發現自己喜愛做的事，老師都會把他拉回來或支持他。」銅獎永平高中陳宥蓁把學生畫成有大人面孔的嬰兒，老師努力教「小大人」的反差形象趣味。

弘道國中趙庭緯把學生畫在老師的資料夾上，老師的臉也透視在上面，虛實交錯的構圖獲最佳創意獎；百齡國中黃雅敏把驪歌繪成布匹般柔軟的鋼琴鍵盤，「謝謝您給了我一雙堅硬的翅膀，讓我展翅高飛，您辛苦了！」台南南新國中盛敏佳畫出師生共乘麻雀，「您給我們一片天空，滋潤我們的心靈，武裝我們的頭腦。」

「老師就像月亮，給我最明亮的指引。」武功國小陳威廷獲最佳創意獎，「老師就像太陽，給我最溫暖的擁抱。」敦化國小周鼎耀把他最敬愛的吳欣怡老師，還有跟他聊學校家裡八卦的點點滴滴都畫上卡片，獲得最佳設計獎。

老師影響學生至深

「從國小到大學，總會有那麼幾位老師會影響你一輩子。」家長教育聯盟理事長謝國慶回憶，以前高中國文老師教到木棉花，「我住基隆，從來沒看過木棉花。」沒想到老師特別跑去羅斯福路撿來木棉花，雖然忘了是哪一首詩，但每次看到木棉花，就會想起那位老師，「這位老師也讓班上很多同學都很會寫文章。」

「老師對學生的教導、保護、幫助，是全方位且無時無刻的。」教育部次長蔡清華強調，今年徵件比賽卡片類以無名次評量為亮點，因為108課綱的願景在「成就每一個孩子」，老師心目中每位學生都有獨特的價值。

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