女力！台南女中玩桌遊玩到入圍全國教學卓越獎

台南女中6年前推出桌遊選修課程，並且跨領域學習，以及推到國中小，玩桌遊玩到入圍即將揭曉的今年全國教學卓越獎，也是國內學校推動桌遊課程頭一遭，要角逐台灣教育界的「金鐘獎」。

台南女中國文科老師張馨云、劉姿吟、王玉屏，2015年以「桌遊蜜蜂小隊」為名開設高三多元選修桌遊課程，將教師興趣與課程設計結合，創新有趣課程叫好又叫座。隔年其他國文老師也加入，並製作桌遊，2017年再結合體育、美術、化學、地科、數學等，成為跨領域的課程，加上實境遊戲、密室遊戲，為瘋迷了校園，並定名「瘋迷南女」，意在培養成為具備多元智能的南女人，也傳達女力的精神。

校長鄭文儀表示，此一課程以「遊戲」為核心概念，用「有趣、有料、有用、有伴」來設計課程。過程中也曾遇過瓶頸，但經行政的支援和老師間的共識, 才能克服困難, 不斷推陳出新, 讓學生接受多元知識。

從實境遊戲的「愛情百靈籤」、「英雄發爾麵」、「法內擒」等，到桌遊的「矮人礦坑」、「機密代號」、「用身體說運動」、「我恨殭屍」、「文青鈣片」、「警民PK」到「法內擒」，展現創新和學習力，進而推動到國中小，建立教學模組。瘋迷社群至目前已自製50款桌遊, 加上每學期添購、收藏市售桌遊，已超過500套。而「瘋迷南女」也是台南女中最夯的選修課。