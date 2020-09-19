Super教師獎／周書宇發起罷免不適任校長 正義感獲青睞

全國Super教師獎今頒獎，桃園市陽明高中物理教師周書宇獲頒評審團特別獎，一名評審委員表示，他發起全校師生一起罷免不適任校長，且成功罷免他，正義感另人印象深刻，這是評審團推薦為特別獎的原因之一。周書宇也投入創新教學，設計「食在有學問」課程，帶學生認識食材從產地到餐桌的旅程，拉進科學與生活的距離。

去年底，陽明高中前校長遭師生指控遴選資格有疑慮、不當挪用校務經費等，師生在校慶上被抗議該校長不適任，要求撤換。師生後來成功罷免校長，周書宇就是背後推手之一。對此，周書宇今天謙虛表示，這樣的事情在校園比較少發生，剛好又在校慶運動會，受到滿多關注。

Super教師獎由全國教師會主辦，評審團表示，周書宇協調校內國文、英文等21名跨領域教師和營養師，設計並推動「食在有學問」，讓學生從食材到上桌，整個過程進行科學性主題探究，包括種菜、施肥、澆水、採收、分析營養成分。

評審團也說，周書宇教的是令不少學生頭痛的物理，但他在課堂上融入有趣的科普時事、科學家生平故事和新奇的科技發明，也帶著學生DIY科學作品，拉進物理與生活的距離。