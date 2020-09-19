Super教師獎／不怕行政繁重 曾靜怡兼4職仍盼教到80歲

中小學行政職繁重讓不少教師拚命閃躲，今年全國Super教師獎國小組得主、桃園市永順國小教師曾靜怡除了教書，還身兼該校總務主任、推動桃園智慧教室和延攬雙語外師職務，仍樂此不彼表示「我到80歲都捨不得退休，小朋友實在太可愛了！」

已擔任15年教師的曾靜怡受訪時表示，國小五年級教師流動率較高，她多次負重任接手「後母班」，陪伴國小學童完成六年級的學習。此外她也投入創新教學，且是推動桃園地區智慧教室的熱血老師。她說，把平板放入課堂，學生為了要去操作，反而比看黑板更專注，這是教師善用數位工具的好處。

全國Super教師獎由全國教師會主辦，評審團表示，曾靜怡用心琢磨班級經營技巧，且主動參與課程創新設計，和其他教師合作實施跨領域教學；擔任行政職務也相當有熱忱，做事有條理、有技巧。她也掌握時代脈動，設計智慧課堂教學模式，並透過校內外研習，幫助更多老師學習使用數位工具，這樣的熱血令人感動。