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Super教師獎／棄會計轉教職 陳雅馨返金門老家圓幼教夢

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
全國Super教師獎幼兒園組得主陳雅馨是金門人，畢業後返鄉服務且投入公益。圖／全國教師會提供
全國Super教師獎幼兒園組得主陳雅馨是金門人，畢業後返鄉服務且投入公益。圖／全國教師會提供

全國Super教師獎今舉行頒獎典禮，幼兒園組得獎人是金門縣金湖國小附幼教師陳雅馨。陳雅馨表示自己一直以來以教職為志願，大學時期與其他金門同鄉參加金友會，對家鄉感情深厚，畢業後因緣際會成為幼教老師，如願返鄉服務。

教師資歷14年的陳雅馨受訪表示，她是金門人，大學時期雖然念的是會計，但是一直很想回鄉當音樂老師，並且用自己喜愛的音樂影響學生。最後因緣際會成了幼教老師，她組成烏克麗麗團，與幾個教師一起教烏克麗麗，並到大同之家養老院做了30到40場義演。他們創作閩南語歌，並將創作經歷寫成繪本，捐助給弱勢團體。

全國Super教師獎由全國教師會主辦，評審團表示，陳雅馨用自己的熱情影響同事，除組成烏克麗麗團做公益，也帶領幼兒手繪家鄉的習俗、文化，並透過閩南語唸謠認識在地文化，且集結成書捐給慈善團體。這樣的義舉不但成就孩子，也成就自己。陳雅馨也曾帶領幼兒參加泉州閩南語童謠比賽獲得第一名。

幼教 金門 閩南語

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