Super教師獎／美術課畫「夢想履歷表」 陳純瑩伴國三生想像未來

國三是選讀高中或高職的關卡，今年全國Super教師獎國中組得主、高雄市右昌國中教師陳純瑩說，美術課雖非考科，但與生活高度相關。她在課堂上鼓勵學生繪製「夢想履歷表」思考未來生涯，助15歲青少年提早釐清人生方向。

全國Super教師獎今舉行頒獎典禮，資歷18年的資深教師陳純瑩受訪表示，她希望學生的夢想不只是空想，也要很實際。美術課雖非考科，但與生活相關，她以「夢想的履歷表」為主軸之一，帶學生思考「如果以後要到台北天龍國工作，每月要花多少錢？」

學生實際查詢台北市信義區房租，發現五坪小房要價1萬8000元，再加上要吃、喝、約會、買3C產品，算下來一個月要花14萬元。「但現在新鮮人不是只有23K嗎？」學生在課堂上一來一往討論，逐步放寬條件，比如改到新北市八里租房，雖省錢但要花更多時間通勤，在真實情境下練習取捨，思考未來生活樣貌。

國三生意識到成年後要花很多錢，陳純瑩說，她進一步帶領學生上網搜尋工作，先找到自己感興趣的職務，並列下它所需要的證照、專長、技能等，以及需要具備哪些科系背景。

右昌國中約五成學生選專業導向的高職，陳純瑩發現，國三生的想像與現實還有些落差，比如有學生覺得自己很會打電動，以後要當遊戲設計師。不過遊戲設計不只要喜歡遊戲，還要具備設計能力、說故事的能力等。