新竹縣語文競賽初賽 1066名選手爭取出戰全國賽資格

新竹縣2020年全國語文競賽初賽，今天分別在4所國小舉行，共有1066名選手出賽，將分別選出國語、閩南語、客語及原住民語類組，演說、朗讀、字音字形、寫字及作文等項目的第1名，代表新竹縣出戰今年位在南投的決賽；縣長楊文科勉勵選手展現平時努力成果，並互相觀摩學習。

楊文科表示，語文及閱讀的推動一直是新竹縣教育的重要政策，除了規畫設立新竹縣總圖、推動圖書館通借通還、啟動新竹縣市一證通及通還服務、強化公共圖書館及學校圖書館的連結與合作，並向教育部爭取學校社區共讀站與閱讀推動計畫，充實學校圖書館資源，今年更購置4萬多冊藏書。

全國語文競賽新竹縣初賽今年在安興國小、博愛國小、竹仁國小及中山國小舉辦，分為國小組、國中組、高中組、教師組及社會組，分別角逐各語言類組競賽項目，特優第1名的選手將代表新竹縣赴南投參加全國決賽。

縣府教育處長楊郡慈表示，今年語文競賽因需兼顧整體賽事和防疫措施的安排讓賽事舉辦更加辛苦，有賴全體團隊工作人員付出，期許透過專業規畫及熱忱服務讓賽事圓滿順利進行。

今年因考量疫情，特規畫賽事防疫措施，增訂「防疫措施處理原則」，從賽前個人健康管理調查、競賽會場人員控管。比賽當天進行體溫檢測、設置醫護站、場地清潔消毒及全面配戴口罩等防護措施，以確保參賽相關人員健康及安全。