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「來趣橫山做客」 樹德科大2020橫山藝術祭登場
「2020橫山藝術祭」系列活動今天在高雄燕巢登場，今年以「來趣橫山．做客活動」為主題，結合燕巢國中小學，共推出「動態展演」、「主題展覽」、「創意繪畫競賽」、「主題市集」四大類，開幕儀式上，參與來賓在100公尺胚布上彩繪完成「彩虹宣言」。
橫山藝術祭活動場地的前身是閒置軍營，樹德科大設計學院室內設計系特聘教授盧圓華主持「橫山USR綠色內涵整體實踐行動計畫」，延續舉辦藝術祭活動。市府都發局長楊欽富、農業局代局長王正一、燕巢區長邱瑞金等人參與盛會，大學社團、燕巢教育創夢系統內的燕巢國中小學、社區團體等單位帶來動態演出。
「主題展覽」展示內容豐富，共有「跨域高階設計師家具研究班」、「社區銀青文創設計梭織技藝種子師資培訓班」、「南部家具產學菁英設計創價工作坊」、「橫山3創服務設計中心」、「2020橫山創意主題工作坊」與「橫山故事館」等展區，以實體作品或空間裝置藝術呈現成果。
樹科大副校長嚴大國表示，深耕社區是大學社會責任的一環，橫山共創基地是學校衛星基地，期待基地持續發展，保持與社區互動接觸。
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