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台中外埔體育會贈設備組教練團 助外埔國小推廣桌球
台中市外埔體育會今日捐贈桌球設備給外埔國小，除贊助硬體設備之外，還組教練團提供專業訓練，不僅給釣桿還教如何釣魚。台中市議員、外埔體育會理事長吳敏濟表示，體育運動向下扎根的工作愈早愈好，期待早日開花結果。
吳敏濟表示，今年北台中青少年暑期研習營桌球班，借用外埔國小場地舉行，該校有不少學生參加，為期五周課程，發掘不少具有明日之星潛力的學生，校方也有意推廣桌球運動，外埔體育會樂意提供基本設備協助學校發展，共捐贈集球網架、圍布架和600顆球。
外埔國小校長邱弘毅說，捐贈解決基礎設備不足的問題，外埔體育會和桌委會還提出教練團計畫，聘請專業教練到校指導，未來將從班級體育課和社團開始，發掘具有潛力的學生加以栽培。
外埔桌委會主委鄭孟修說，未來教練團成員至少是體大畢業的甲組球員，並具有B級教練證以上，教練費用由協會自行吸收，義務贊助學校發展桌球運動。
外埔國小六年級學生表示，以往桌球社沒有這些設備，練習時由一名教練丟球，學生每打完一球就要立即去撿，滿場追球跑，浪費大量的時間和體力，有了集球網架和圍布架後，可以密集練習，對穩定手感提升球技有很大幫助。
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