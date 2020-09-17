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歐德回饋鄉里 彰化和台中偏鄉小校獲贈綠建材圖書室

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
歐德集團捐贈彰化縣芳苑鄉草湖國小環保綠建材的圖書室。圖／縣政府提供
歐德集團捐贈彰化縣芳苑鄉草湖國小環保綠建材的圖書室。圖／縣政府提供

彰化縣系統家具歐德集團，曾獲2019美國IDEA工業設計優秀獎，一連15年陸續捐贈偏鄉小校環保綠建材圖書室，彰化縣芳苑鄉草湖國小、田中鎮大安國小及台中市外埔區馬鳴國小今年獲贈，約半年完工，今天歡喜啟用。

聯合啟用典禮在芳苑鄉草湖國小舉辦，縣長王惠美感謝文興高中校長歐陽郁文和縣議員凃淑媚居間牽線，促成歐德集團與縣政府的緣分，縣政府除感謝歐德集團，也感謝和美扶輪社社長暨省權實業董事長黃裕權、台中市名店協會協力合作，幫助彰化縣偏鄉學子「閱讀悅幸福」。

歐德集團董事長陳國都表示，縣長非常重視彰化學子的教育，今天是歐德百閱捐贈第39至41座幸福圖書室，希望給孩子一個好的閱讀環境，能夠「閱讀悅幸福」。他希望不久的將來，歐德百閱公益計畫能夠再次回到彰化縣，提供更多小朋友良好舒適的閱讀環境。

歐德集團2005年啟動「百閱公益計畫」，先前捐贈偏鄉小校38座環保綠建材圖書室，未來希望達到100座的目標。

偏鄉 台中市

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