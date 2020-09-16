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基隆9扶輪社捐110套調整課桌椅 隆聖國小學生舒適學習

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆9扶輪社捐隆聖國小110套調整課桌椅，學生舒適學習。記者游明煌／翻攝
基隆9扶輪社捐隆聖國小110套調整課桌椅，學生舒適學習。記者游明煌／翻攝

為提供基隆孩子優質的學習環境，由主辦社西北扶輪社發起聯合基隆9個扶輪社今天捐贈110套可調整式課桌椅，不同於現有木製桌椅，除可隨學生身高調整課桌椅高度之外，桌面材質大小與收邊、抽屜收納空間、椅面弧度，經過人體工學設計，不僅坐起來更加舒適且健康，收納空間也更加完善。

國際扶輪3490地區基隆分區9個扶輪社，今天聯合捐贈110套可調整式課桌椅給隆聖國小，市價24萬元，主辦社西北扶輪社社長邱冠綸說，可調整式課桌椅，有別於現行木製桌椅，除了可隨學生身高調整課桌椅高度之外，桌面材質大小與收邊、抽屜收納空間、椅面弧度，經過人體工學設計，不僅坐起來更加舒適且健康，收納空間也更加完善。

他表示，加上烤漆、色彩、造型，讓整間教室色彩氛圍更加亮麗。從一年級入學，可以陪伴孩子們到國小畢業，進一步在日常生活中，培養孩子們感恩惜物的美德。

隆聖去年撙節學校經費與水電等經費，年底結算經費剩餘，除必要的行政作為經費需求外，另一半則用於採購可調整式課桌椅，採購22套可調整式課桌椅，主要提供全體五年級學生使用，也各分置一套到每一班級試用。使用至今，學生們反應非常正面，也非常喜歡。

學校提出營造「亮麗教室、美感校園」計畫，全面更新隆聖國小教室為可調整式課桌椅，讓隆聖學子在亮麗色彩氛圍教室內歡樂且健康學習。

基隆

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