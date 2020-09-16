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大武山下閱讀來義高中獲磐石獎 走訪部落小米農耕

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立來義高中獲今年閱讀磐石獎，來義高中以民族教育為校本課程，透過閱讀帶領學生們在地接軌國際，以「扎根社區、深耕閱讀」為初衷，讓學生們深度探究排灣文化，走讀部落踏查。記者劉星君／攝影
屏東縣立來義高中獲今年閱讀磐石獎，來義高中以民族教育為校本課程，透過閱讀帶領學生們在地接軌國際，以「扎根社區、深耕閱讀」為初衷，讓學生們深度探究排灣文化，走讀部落踏查。記者劉星君／攝影

屏東縣立來義高中獲今年閱讀磐石獎，屏東縣今年僅來義高中獲獎。來義高中以民族教育為校本課程，閱讀帶領學生們在地接軌國際，融入原住民族議題，以「扎根社區、深耕閱讀」為初衷，讓學生們深度探究排灣文化，走讀部落踏查，校園裡開闢農耕基地，發展排灣族傳統農耕課程，學習彎腰與土地智慧，讓閱讀不只侷限於書本。

來義高中全校原住民生比例高達97％，大多為排灣族，少數為魯凱族及其他族群，是全台三所原住民完全中學中人數最多。來義高中位在排灣族聚落，來義鄉古樓村，學校扮演重要角色，對於排灣族傳統文化認識、語言傳承與延續的使命。

推動閱讀團隊包括有圖書館主任葉素玲，公民課程老師高金豪、國文老師謝美怡、族語教師石亞文、教務主任陳至曄等人。

高金豪說，校園內開闢農耕基地，從小米農作物與民族植物種植過程中，帶領學生體驗「做中學」。設計課程，每周觀察記錄表，在小米田的閱讀，學生們觀察小米成長歷經蟲害、連日暴雨侵襲，及貪吃的山麻雀伺機掠奪的威脅，但小米以熱烈、最認真的態度回報，展現生命的能量。

高金豪說，小米農耕課程的主題教學，融入各個教學領域，藝術與人文領域的小米田寫生、語文領域的小米新詩創作，社會與藝術領域以小米收穫為主題的畢業歡送傳統舞會。每年6月小米收成舉辦的畢業歡送傳統舞會，國中學生所唱跳「獵功頌勇士舞」，勇士舞不只是學習傳統的身體律動，更要學習勇士報戰功的文學敘事及獵人文學。

葉素玲說，學生們也透過部落遊學的農事文化課程交流，來義高中和台南女中台文隊形塑共學社群，藉由小米農耕線上課程與政大附中分享閱讀小米的生命。

葉素玲說，連結部落資源，來義鄉古樓村5年一次的人神盟約祭典（五年祭），舉辦全族語排灣學論壇講座，結合閱讀文本，規畫國高中走讀部落課程，也邀請耆老擔任文化講師。

葉素玲說，學校從2011年推動原住民英語藝術夏令營開啟閱讀革命旅程，打破閱讀框架，學習場域從學校到部落甚至拓展世界，看見閱讀的力量改變孩子的未來，藉由閱讀讓學生建構自我文化，培養自信，如同小米種子「從土地長出能力與智慧，在學習上豐收結穗」。

屏東縣立來義高中今年獲閱讀磐石獎，校園裡開闢農耕基地，發展排灣族傳統農耕課程，學習彎腰與土地智慧，讓閱讀不只侷限於書本。圖／來義高中提供
屏東縣立來義高中今年獲閱讀磐石獎，校園裡開闢農耕基地，發展排灣族傳統農耕課程，學習彎腰與土地智慧，讓閱讀不只侷限於書本。圖／來義高中提供
屏東縣立來義高中獲今年閱讀磐石獎，推動閱讀教師團隊，以「扎根社區、深耕閱讀」為初衷，讓學生們深度探究排灣文化。記者劉星君／攝影
屏東縣立來義高中獲今年閱讀磐石獎，推動閱讀教師團隊，以「扎根社區、深耕閱讀」為初衷，讓學生們深度探究排灣文化。記者劉星君／攝影
屏東縣立來義高中今年獲閱讀磐石獎，校園裡開闢農耕基地，發展排灣族傳統農耕課程，學習彎腰與土地智慧，讓閱讀不只侷限於書本。圖／來義高中提供
屏東縣立來義高中今年獲閱讀磐石獎，校園裡開闢農耕基地，發展排灣族傳統農耕課程，學習彎腰與土地智慧，讓閱讀不只侷限於書本。圖／來義高中提供

原住民 排灣族 屏東縣

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