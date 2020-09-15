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基市府推動藝術向下紮根 招待43所國小2千小四生看劇

聯合報 / 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導
基市府推動藝術向下紮根，招待43所國小2千小四生看劇。記者游明煌／攝影
基市府推動藝術向下紮根，招待43所國小2千小四生看劇。記者游明煌／攝影

基隆市政府推動藝術向下紮根，今天宣布將安排全市43所公私立國小2千位小四學生，分批欣賞劇團演出，提升藝文素養

9月22日與24日，在文化中心演藝廳，共舉辦3場次劇團演出，前兩場將由FOCA福爾摩沙馬戲團演出「潘朵拉的盒子」，結合特技、高蹺、大環及小丑，帶給學生全新感受。第三場次邀請逗點創意劇團演出「尋找快樂的羊咩咩」，劇團結合充滿汽球的舞台布置，描述咩咩羊追尋快樂旅途充滿童趣，運用造型氣球結合真人演出，也是全台唯一造型氣球偶劇，令人期待。

市府發言人沈詠珮表示，劇團寓教於樂，希望讓每位孩子都能欣賞劇場演出，體驗劇場禮儀，市長林右昌重視美學與人文素養，希望讓每個孩子從小就有機會可以欣賞正式表演活動，由文化局和教育處合作舉辦。

文化局副局長李添慶表示，今年特邀首次登上英國愛丁堡藝穗節、法國外亞維儂藝術節的台灣馬戲團「FOCA福爾摩沙馬戲團」，藉由演出及活動，結合社區及關懷社會的「逗點創意劇團」，讓人耳目一新。

教育處長林祝里指出，規畫這次針對全市國小生劇場活動，主要提倡藉由體驗培養小學生對藝術劇場瞭解，提升學生人文素養及增加藝文廣度，讓此項創舉能使每位基隆國小學生畢業前，享受到接軌國際高水準藝文饗宴。

基市府推動藝術向下紮根，招待43所國小2千小四生看劇。記者游明煌／攝影
基市府推動藝術向下紮根，招待43所國小2千小四生看劇。記者游明煌／攝影
基市府推動藝術向下紮根，招待43所國小2千小四生看劇。記者游明煌／攝影
基市府推動藝術向下紮根，招待43所國小2千小四生看劇。記者游明煌／攝影

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