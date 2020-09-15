影／全中運接力賽宜蘭女將從落後力拚冠軍 讓人感動

全國中等學校運動會日前在屏東縣舉行，宜蘭代表隊拿下9面金牌、8面銀牌、9面銅牌好成績，縣府今天頒發獎勵金給選手及教練；這場賽事讓人最感動是，女子400公尺接力賽宜蘭原本最後一名，選手蕭宇倢接跑最後一棒時，拚命往前衝，在眾人尖叫加油聲中，最後竟衝上第一名，奮戰不懈的精神感動所有人。

這次全中運宜蘭共派出328名選手及隊職員參加，其中田徑項目奪下3金2銀1銅、武術項目獲得6金1銀、競技體操項目獲得4銀6銅、滑輪溜冰項目獲得1銀、柔道項目獲得2銅，成績亮眼。

競賽種類錦標方面，羅東國中獲得國女組田徑第2名、國男組武術第4名、國女組武術第1名、國男組競技體操第2名，羅東高商獲得高女組武術第1名、高女組滑輪溜冰(競速)第5名，羅東高中獲得高女組武術第4名。

此次全中運賽事中，最讓人感動的400公尺大隊接力時，宜蘭隊落後屈居第四名，羅東國中選手蕭宇倢被排在第四棒，從接棒開始頭也不回的往前衝，跑半圈之後，速度明顯趕上，一個個超越前方選手，場邊加油聲不斷，有人聲嘶力竭尖叫蕭宇倢的名字，在所有人關注眼光中，蕭宇倢竟然在抵達終點線前，衝到第一名，會場爆出如雷掌聲，隊員及教練們抱在一起，笑中帶淚。

蕭宇倢個人囊括國女組田徑400公尺接力及國女組田徑400公尺雙料冠軍，教練林升權表示，蕭宇倢的身材瘦高，國小是公正武術隊，升上國中才專心練田徑，她話不多，但很勤練，好勝心及企圖心都很強，蕭的哥哥也曾在102年全中運拿下4面田徑金牌，兄妹倆表現十分傑出。

蕭宇倢說，這次能夠拿下第一名，他們團隊的4名選手都很開心，感謝教練日常指導，日後要更加努力跑出好成績。

縣長林姿妙肯定蕭宇倢的那份努力不懈運動精神，讓人振奮又感動，宜蘭共頒發參賽選手及教練89萬元獎勵金，縣長林姿妙感謝學校及教練們的無私奉獻與付出，期盼在所有運動種類中，將來都能培養出一流的運動選手，為宜蘭爭光，未來縣政府也會努力充實體育設施，把優秀運動選手留在宜蘭。