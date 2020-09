會考生活英語／【校園篇】 防震演習

★單字

1. national [ˋnæʃənl] adj. 國家的、全國的(國中基本1200字) 2. prepare [prɪˋpɛr] v. 準備、預備(國中基本1200字)

★實用字詞

1. earthquake/quake 地震;earthquake drill 防震演習 2. be prepared for 為某事作準備 3. National Disaster Preparedness Day 國家防災日(9月21日)

Jack, Zoe and Irene are talking about the school’s earthquake drill next week.

杰克、柔伊、艾琳正在談論學校下周的防震演習。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Yes,/the drill/will be held/on September 21.

是的,/這場演習/將舉行/在9月21日。

動手做做看:將長句分成短字詞

That’s why we must be prepared for a quake.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. What will the school hold?

(A) A quake

(B) A disaster

(C) A drill

2. When is the event?

(A) September 12

(B) September 21

(C) September 9

3. When did the 921 Earthquake happen?

(A) In 1999

(B) In 1921

(C) In 921

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

That’s why/we must/be prepared for/a quake.

那就是為什麼/我們必須/為了它作準備/一場地震。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (C) 2. (B) 3. (A)