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會考生活英語／【校園篇】 防震演習

聯合新聞網 / 致理科技大學陳超明教授、編審 英語教學博士張迪 編寫

★單字

1. national [ˋnæʃənl] adj. 國家的、全國的（國中基本1200字）

2. prepare [prɪˋpɛr] v. 準備、預備（國中基本1200字）

★實用字詞

1. earthquake／quake 地震；earthquake drill 防震演習

2. be prepared for 為某事作準備

3. National Disaster Preparedness Day 國家防災日（9月21日）

Jack, Zoe and Irene are talking about the school’s earthquake drill next week.

杰克、柔伊、艾琳正在談論學校下周的防震演習。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

Yes,／the drill／will be held／on September 21.

是的，／這場演習／將舉行／在9月21日。

動手做做看：將長句分成短字詞

That’s why we must be prepared for a quake.

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. What will the school hold?

(A) A quake

(B) A disaster

(C) A drill

2. When is the event?

(A) September 12

(B) September 21

(C) September 9

3. When did the 921 Earthquake happen?

(A) In 1999

(B) In 1921

(C) In 921

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

That’s why／we must／be prepared for／a quake.

那就是為什麼／我們必須／為了它作準備／一場地震。

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. (C) 2. (B) 3. (A)

演習 地震 會考 國中會考生活英語

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