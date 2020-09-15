會考生活英語／【校園篇】 防震演習

近日有媒體報導，根據108課綱，「歷史教育」變得面目全非。八年級的「中國史」被改為「東亞史」，課本也不再提三國、魏晉南北朝。依照慣例，許多保守派的名嘴、藝人、教師再次對此怒火填膺，他們認為這樣的改動是「簡化到令人髮指」、「可悲的仇中課本」、「到底在搞什麼？」。

2020-09-15 09:56