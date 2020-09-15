聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園盃全國棒球48隊較勁 新坡國小6女將成嬌點
桃園市政府主辦2020第5屆桃園盃全國4級棒球錦標賽將在本月20日開打，少棒組48支隊伍，桃園市觀音區新坡國小棒球隊唯一6名女將，也是參賽女生最多球隊，將成為比賽「嬌點」。
新坡國小棒球隊教練邱大維今天上午表示，他長期支持女壘運動，國內逐漸發展女子棒球，3年前，他擔任球隊教練，開始招募女球員，今年6名女球員參賽，希望增加比賽經驗和爭取成績。
該球隊女將有捕手曾楷華、2壘手黃若綺、外野手廖恩蕎及1壘手黃心柔、2壘兼外野手梁晏綺、2壘手徐紋緹，均為小六球員，其中曾楷華今年第2次參加桃園盃，阻殺力強、也是中心打者，黃若綺為2 壘手打者．曾楷華與黃若綺為先發球員，廖恩蕎手臂力好，有機會先發，其他3人將視狀況磨練。
新坡國小體育組長陳守隆說，新坡國小棒球隊成軍30年，過去都是以男生球員為主，該校成立女壘隊後，為讓女壘隊員多一點比賽經驗，其中曾楷華6名女生有興趣打棒球，因此在課業之外，就跟著棒球隊訓練和比賽磨練，增加經驗。
邱大維表示，球隊女生均與男生一樣訓練量，國小階段女生球員不一定比男生球員差，有身材優勢，只要場上好好發揮更能建功，在國內發展女子棒隊趨勢，女生打棒球有可看性和值得鼓勵，希望透過比賽增加該校女生球員經驗和實力，爭取好成績。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言