桃園盃全國棒球48隊較勁 新坡國小6女將成嬌點

桃園市政府主辦2020第5屆桃園盃全國4級棒球錦標賽將在本月20日開打，少棒組48支隊伍，桃園市觀音區新坡國小棒球隊唯一6名女將，也是參賽女生最多球隊，將成為比賽「嬌點」。

新坡國小棒球隊教練邱大維今天上午表示，他長期支持女壘運動，國內逐漸發展女子棒球，3年前，他擔任球隊教練，開始招募女球員，今年6名女球員參賽，希望增加比賽經驗和爭取成績。

該球隊女將有捕手曾楷華、2壘手黃若綺、外野手廖恩蕎及1壘手黃心柔、2壘兼外野手梁晏綺、2壘手徐紋緹，均為小六球員，其中曾楷華今年第2次參加桃園盃，阻殺力強、也是中心打者，黃若綺為2 壘手打者．曾楷華與黃若綺為先發球員，廖恩蕎手臂力好，有機會先發，其他3人將視狀況磨練。

新坡國小體育組長陳守隆說，新坡國小棒球隊成軍30年，過去都是以男生球員為主，該校成立女壘隊後，為讓女壘隊員多一點比賽經驗，其中曾楷華6名女生有興趣打棒球，因此在課業之外，就跟著棒球隊訓練和比賽磨練，增加經驗。