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桃園盃全國棒球48隊較勁 新坡國小6女將成嬌點

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市觀音區新坡國小棒球隊唯一今年桃園盃棒賽國小組最多女將球隊，女生球員黃若綺、曾楷華、廖恩蕎（左起）3人先發，將是比賽「嬌點」。記者曾增勳／攝影
桃園市觀音區新坡國小棒球隊唯一今年桃園盃棒賽國小組最多女將球隊，女生球員黃若綺、曾楷華、廖恩蕎（左起）3人先發，將是比賽「嬌點」。記者曾增勳／攝影

桃園市政府主辦2020第5屆桃園盃全國4級棒球錦標賽將在本月20日開打，少棒組48支隊伍，桃園市觀音區新坡國小棒球隊唯一6名女將，也是參賽女生最多球隊，將成為比賽「嬌點」。

新坡國小棒球隊教練邱大維今天上午表示，他長期支持女壘運動，國內逐漸發展女子棒球，3年前，他擔任球隊教練，開始招募女球員，今年6名女球員參賽，希望增加比賽經驗和爭取成績。

該球隊女將有捕手曾楷華、2壘手黃若綺、外野手廖恩蕎及1壘手黃心柔、2壘兼外野手梁晏綺、2壘手徐紋緹，均為小六球員，其中曾楷華今年第2次參加桃園盃，阻殺力強、也是中心打者，黃若綺為2 壘手打者．曾楷華與黃若綺為先發球員，廖恩蕎手臂力好，有機會先發，其他3人將視狀況磨練。

新坡國小體育組長陳守隆說，新坡國小棒球隊成軍30年，過去都是以男生球員為主，該校成立女壘隊後，為讓女壘隊員多一點比賽經驗，其中曾楷華6名女生有興趣打棒球，因此在課業之外，就跟著棒球隊訓練和比賽磨練，增加經驗。

邱大維表示，球隊女生均與男生一樣訓練量，國小階段女生球員不一定比男生球員差，有身材優勢，只要場上好好發揮更能建功，在國內發展女子棒隊趨勢，女生打棒球有可看性和值得鼓勵，希望透過比賽增加該校女生球員經驗和實力，爭取好成績。

桃園市觀音區新坡國小棒球隊唯一今年桃園盃棒賽少棒組最多女將球隊，總共6名女生球參賽，將是比賽「嬌點」。圖／新坡國小提供
桃園市觀音區新坡國小棒球隊唯一今年桃園盃棒賽少棒組最多女將球隊，總共6名女生球參賽，將是比賽「嬌點」。圖／新坡國小提供

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