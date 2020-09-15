高英工商獲國際安全學校認證 贈通勤學生腳踏車安全帽

高雄市高英工商為迎接10月「生命教育月」，籌辦辦多項生命教育活動，宣導生命的意義與價值，趁著剛開學舉行了「腳踏車安全帽贈帽活動」，送給每名騎腳踏車上學的學生安全帽，15年來已送出超過2000多頂的腳踏車安全帽。學生開心的繞行操場一周，校長陳德松為學生繫戴安全帽，並叮嚀同學要注意交通安全，保護自己、也保護他人生命安全。

高英工商表示，長期以來重視學生安全，為南台灣唯一榮獲國際安全學校認證的高中職學校，強調零災害、零事故、零傷害，具備「職業安全」、「環境安全」、「交通安全」、「生活安全」及「食品安全」。

校長陳德松說，這些「安全」不單單只是口號，除了不斷教育宣導外，也融入課程當中。在「交通安全」這項宣導工作中，更躬行實踐地贈送每年騎乘自行車上放學的新生一頂安全帽。隆重而有意義的「贈帽儀式」行之有年，已經連續15年、贈送出超過2000多頂的腳踏車安全帽，也達到這15年來上放學騎乘腳踏車交通零意外事故。每年的「生命教育月」，學校都以簡單、隆重又溫馨的贈送安全帽儀式，讓學生體會到學校重視每個學生的生命價值。