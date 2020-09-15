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文化體驗計畫 媒合率未達4成

聯合報 / 記者陳宛茜/台北報導
教育部、文化部去年起推動「文化體驗教育」計畫，把藝文資源導入教育體系。 圖／文化部提供
教育部、文化部去年起推動「文化體驗教育」計畫，把藝文資源導入教育體系。 圖／文化部提供

文化部為促進文化與教育資源整合，兩年前啟動文化體驗教育計畫，補助藝文團體走入校園或帶學生進入藝文場所體驗。但審計部日前針對一○七、一○八年度的文化體驗教育計畫提報告，發現體驗課程與學校課程媒合率不到四成 。此外，參與學生偏重於國小階段，偏遠地區學校參與率亦偏低。

文化體驗教育計畫企圖讓藝文展演與學校課程連結，申請此計畫的藝文團體必須將展演內容轉化為教案，經補助結案者，審查通過後將教案上傳於「藝拍即合」網路平台，讓有興趣的學校教師申請，融入學校課程。

但一○七年度文化體驗教育計畫獲文化部補助結案者共八十一件，僅四十七件於隔年上傳「藝拍即合」網路平台，卅件媒合成功。總計媒合數占獲補助案件結案數未達四成。

「曉劇場」去年獲選為文化體驗教育團隊。曉劇場行政經理葉育伶認為，此一計畫搭起文化藝術和教育的橋梁，但「曉劇場」將完成的教案上網後，迄今乏人問津。葉育伶透露，教案一學期至少四節課，不少合作的國小向她反映，學生課業負擔已過度沉重，很難找到時間進行藝文體驗教育。

文化部說，將與教育部研商改善措施，包含簡化學校端申請流程、以短片和提供書面教案等方式增進學校教師對體驗課程的瞭解，優化媒合網站功能等。

此外，國高中學生與偏鄉學校參與率過低，也是藝文體驗教育的一大問題。根據審計部的統計，一○七、一○八年度參與文化體驗教育學校分別九十四校及一二一校，偏遠地區分別為廿四校與卅校。

文化部表示，政策推動之初，發展體驗內容以國小為主，今年起與青少年表演藝術聯盟合作辦理戲劇體驗工作坊，邀請高中職師生參與；文化部亦將加強將藝文體驗機會引進偏鄉，如與雲門文化藝術基金會合作文化體驗教育計畫「雲門舞蹈蒲公英」，將舞蹈體驗課程帶到桃園等廿九所教育部認定之特偏、極偏之公立小學。

台中至善國中美術班教師蔡善閔說，國高中階段學生課業繁重，即使有彈性課程時間，家長也偏向讓學生選讀與學科有關的課程如閱讀教育；加上申請新課程的行政繁瑣，導致國高中申請藝文體驗教育的意願低落。

文化部 劇場 偏鄉學校

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