全校僅廿一位學生 平溪國小語文競賽獲佳績

隨著地方年輕人出走，平溪國小全校學生僅21位，但學校仍積極栽培學生發展語文領域，並在今年瑞芳分區語文競賽中收穫不錯成果，書法比賽獲市賽的資格，並奪得團體獎季軍和團體精進獎的殊榮，實屬不易。

平溪國小校長鄭益堯表示，上週剛公佈瑞芳分區語文競賽成績，平溪國小學生大放異彩，雖然人數少，卻能展現良好的學習成果，今年包括方言演說、字音字形等，甚至榮獲瑞芳分區團體獎季軍和團體精進獎第一名，帶給師生相當大的成就感。

而其中最難得的當屬書法競賽，平溪國小已蟬聯五屆分區第一名，學生闕薇珊從三年級開始第一次接觸書法，直到今年六年級，將二度力拼新北市賽，期許自己能為家鄉爭光。

平溪國小因為在地年輕人搬去大都市，而學生數銳減，但不影響老師們給學生發展上的資源，盛開的金花石蒜、豔紅鹿子百合，校園內可見各式各樣稀有的生態復育成果，學生自上學期也開始練習古箏演奏，多采多姿的校園生活，也讓偏鄉小校學生過得充實又精彩。