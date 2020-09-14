金龍國小棒球隊添戰力 再增兩台發球機

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪為金龍國小爭取兩台發球機，讓小朋友能夠加強練習，提升球技，爭取更好的成績。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪為金龍國小爭取兩台發球機，讓小朋友能夠加強練習，提升球技，爭取更好的成績。 圖／觀天下有線電視提供

推廣汐止的棒球三級制，新北市議員張錦豪不但以建議款為金龍國小添購一部21人座的校車，為了增添球隊戰力，新的學期也爭取兩台發球機，讓小朋友能夠加強練習，提升球技，爭取更好的成績。

金龍國小棒球隊，成軍17年成績不錯，而一直以來都在推廣汐止棒球三級制的議員張錦豪，除了在去年協助學校添購21人座的校車，讓球員出去比賽或練習有車子坐、也號召義警分隊一起做新的球衣及運動衣給棒球隊及田徑隊員，而今年則是再為球隊添購設備。

市議員張錦豪指出，一直在推廣汐止棒球三級制，今年特地贊助金龍國小兩台發球機，是從美國進口有職棒等級的全新設備，一台十五萬，希望協助將設備提升，提倡汐止在地的棒球發展，同時舊的發球機，未來會協助捐贈給其他學校。

金龍國小校長呂金榮表示，很感謝議員張錦豪一直以來對棒球隊的重視，新的發球機，對選手訓練有很大的幫助，不論是投手在發球之後的各種球種的打擊，另外也提供我們選手在內外野接球的訓練，還有滾地球撲接，所以，這兩台發球機提供之後，可以大大提升我們選手在適應場地的使用。

汐止 校車

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