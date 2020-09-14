北市攜手中信基金會反毒 推虛擬實境融入教育
台北市政府去年開始建置國中小VR環境，目前已有132所學校建置每校6台VR顯示器。北市教育局今天更與中國信託反毒教育基金會簽約，合推VR教材，盼達成反毒效果。
台北市教育局上午與中國信託反毒教育基金會簽署合作備忘錄，由基金會授權北市所有學校使用「美麗心視界─小安的選擇」虛擬實境（VR）教材，台北市副市長蔡炳坤、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒出席致詞。
蔡炳坤指出，為打造智慧教育環境，北市去年開始針對國中小建置VR環境，去年建置132所學校，今年會再增加78所，總計210所學校。
台北市教育局資訊教育科科長陳秉熙表示，已在132所學校建置每校6台VR顯示器。
「美麗心視界─小安的選擇」VR教材帶領學生以第一人稱視角，了解不敵吸毒誘惑及校園霸凌處理不當的後果。蔡炳坤表示，反毒是場戰爭，需要教育和治安等單位協力完成，只有各界共同努力，才能達到反毒效果。
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