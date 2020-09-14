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萬能科大辦空勤員職能訓練營 高職生雀躍

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
參加訓練營的高中職學生合在萬能科大航服系模擬機艙教室合影，一身空服員裝也是他們踏入職場第一志願。圖／萬能科技大學提供
參加訓練營的高中職學生合在萬能科大航服系模擬機艙教室合影，一身空服員裝也是他們踏入職場第一志願。圖／萬能科技大學提供

空服員工作是不少年輕學子的夢想，可是航空公司由於專業安全的考量，通常不開放高中職學生參觀空勤人員的工作流程。

萬能科技大學航空暨運輸服務管理系獨樹一格，為了讓高中職學生提前瞭解航空服務產業，特別針對桃園市各高中職一至三年級學生，開設iCAP空勤人員職能實務探索訓練營，使高中職學生提前學習空勤人員工作流程、工作指標、應具備的知識與工作技巧要領。

校方表示，高中職學生的「職涯探索」主要是引導學生的興趣，去了解並選擇未來的職業。其中職能體驗營透過經驗豐富的職場達人，分享職業現況及產業狀況，並藉由實作課程帶領，期望學生能更進一步瞭解產業現況，以提高未來就業競爭力。

萬能科大航服系與桃園市政府青年局合作，依據桃園市109年度結合大學資源打造知識城實施計畫，舉辦高中職空服員職能訓練營，協助高中職學生提前試探職業，以空勤人員職能實務操作學習及團體互動，培養具潛力的國家航空服務人才。

高中職學生在訓練期間須與同組的組員建立良好人際關係並培養默契，以同理心瞭解旅客需求，提供優質服務，並模擬遇到外國旅客需要協助時，如何靈活運用英語、日語、韓語來解決旅客問題。

為期天的訓練，使高中職學生深入學習空勤人員的工作流程，同時訓練學生口語能力與溝通協調，還有包含客艙安全檢查、飛行服務準備與飛行簡報、上下機旅客迎賓指引、客艙廣播演練、機上餐飲服務及食材盤點、緊急狀況處理CPR/AED急救訓練、安全設備演示及免稅品介紹與販售等。參加訓練營的學生均獲益良多，從進來時青澀的小女生，蛻變成氣質空服員。

萬能科大航服系自創系以來，不斷延攬多位業界優秀空勤老師，精心設計將實務操作等相關重要職能納入大學課程中，培養具潛力的航空服務人才，以利畢業後投入航空及運輸服務相關產業，充分發揮在校所學。

訓練營主講者萬能科大航服系魏慶芳老師，曾任大韓航空大中華地區空服員訓練教官，他認為參加訓練營的高中職學生充分認識與瞭解空勤人員的工作流程，搭配實務操作學習，將提前為自己的未來設定明確的發展方向，成為一流的航空服務人才，也具體落實萬能科大莊暢校長對於培育航空服務產業人才的理念。

萬能航服系魏慶芳老師(中紅服裝)與參加訓練營的高中職學生。圖／萬能科技大學提供
萬能航服系魏慶芳老師(中紅服裝)與參加訓練營的高中職學生。圖／萬能科技大學提供
參加訓練營的高中職學生可以體驗空服員美姿美儀，還有職場專業技能。圖／萬能科技大學提供
參加訓練營的高中職學生可以體驗空服員美姿美儀，還有職場專業技能。圖／萬能科技大學提供
雖然是訓練營，但是高中職學生專注每一個學習過程和細節。圖／萬能科技大學提供
雖然是訓練營，但是高中職學生專注每一個學習過程和細節。圖／萬能科技大學提供
魏慶芳老師(中)擔任訓練營主講者。圖／萬能科技大學提供
魏慶芳老師(中)擔任訓練營主講者。圖／萬能科技大學提供

空服員

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