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苗栗腸病毒疫情今年大降溫 麥當勞叔叔到國小教洗手

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人代言，今天上午進入啟文國小校園宣導正確洗手，預防腸病毒。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人代言，今天上午進入啟文國小校園宣導正確洗手，預防腸病毒。記者范榮達／攝影

新冠肺炎防疫，民眾戴口罩、勤洗手，連帶苗栗今年腸病毒疫情降溫，至今沒有重症病例，教保育機構停課數大減近9成，縣府衛生局仍不敢掉以輕心，與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人代言，進入啟文國小校園宣導正確洗手。

苗栗縣今年腸病毒疫情，衛生局停課通報監測，小學、幼兒園、託嬰中心共17次，相較去年同期165次，減少約9成，疑似重症通報2例，其中1例排除，另例研判中，衛生局分析因新冠疫情影響，民眾戴口罩、勤洗手防疫，也有效防範腸病毒，但防疫如作戰，仍不能掉以輕心。

衛生局、麥當勞叔叔之家慈善基金會合作， 今天上午在啟文國小活動中心辦理「一起洗手趣，預防腸病毒」校園宣傳活動，徐耀昌、邱鎮軍等人代言，宣導正確洗手，打擊腸病毒，所到之處受到學童熱烈歡迎，一起唱跳洗手歌，寓教於樂加深印象。

衛生局指出，腸病毒傳染力極強，落實手部衛生是預防根本方法，5個重要洗手時機分別是吃東西前、上完廁所後、和小寶寶玩耍前、打噴嚏或擤鼻涕後及看病前後，並遵守洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，落實內化在日常生活，保護自己與他人的健康。

此外，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯，或僅有類似感冒症狀，容易疏於防護而傳染給家中幼童，提醒民眾外出返家，務必先更衣再摟抱，餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，5歲以下嬰幼兒是重症高危險群，出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐等病徵，應盡速就醫治療，專線037-722620及各地衛生所洽詢。

衛生局 腸病毒 疫情

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