挑戰國際獅王、攻博士經驗 永平工商獅隊傑出校友分享

桃園市永平工商醒獅隊校友陳勁甫、粘瑞狄在校3年期間，獅隊囊括國內各大比賽的冠軍，高二參加舞獅最高殿堂馬來西亞雲頂世界獅王爭霸賽榮獲第8名，也開啟他們國際賽的旅程，畢業後再挑戰雲頂曾贏得亞軍。

他們感念永平在高中時期的培養及照顧，今天回母校分享心路歷程，期許永平工商龍獅隊為自己譜出精彩的樂章。

校方表示，陳勁甫（獅頭）、粘瑞狄（獅尾）101年自永平工商畢業，從國中到大學就合作無間攜手奪下多面獎牌，包括2017年世界舞龍舞獅錦標賽南獅障礙冠軍、2018年中華盃舞龍舞獅錦標賽規定套路冠軍、107年全民運動會龍獅運動障礙南獅及規定南獅冠軍、2018年馬來西亞雲頂世界獅王爭霸賽亞軍。

兩人是選手，也曾任臺北市市長盃龍獅錦標賽、全國民俗體育競賽醒獅項目、中正盃民俗體育錦標賽、桃園市薪傳盃龍獅鼓藝錦標賽裁判，因為台灣和國際賽經驗豐富，更能了解比賽中的各項細節，評比出公正的分數。他們還擔任教練，及教育部龍獅運動項目教學增能暨甲級裁判、乙級、丙級教練研習講師，傳承醒獅文化也指導學生比賽獲優異的成績。

陳勁甫目前是桃園市永豐高中國中部、大崗國小和新北市鶯歌國中與建國、山佳、三峽、安和國小、樹人家商舞獅隊教練，永平工商校長胡劍峯說他天性活潑大方，教學人氣爆棚，是公認的明星教練。

粘瑞狄也是大崗國小舞獅隊教練，目前繼續攻讀國立體育大學教練科學研究所博士班，是國內第一位讀博士班的醒獅隊員，術科領域專長為龍獅運動、運動心理諮詢，目前是臺灣運動心理學會運動心理諮詢師。學科領域專長為正念、健身與競技運動心理學、運動認知神經科學。

熱愛舞獅的陳勁甫、粘瑞狄於105年成立臺灣培德體育會，陳勁甫擔任副團長，粘瑞狄任總教練，致力參與國內外的各種龍獅表演比賽，透過忠、正、毅、勇、智、誠、和、禮等八德理念發揚與傳承龍獅文化和技藝。