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明星球員進竹市8校棒球隊 指導小球員深耕基層棒球

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
中職棒味全龍隊深耕基層棒球發展，日前由隊長林旺衛、林旺億、歐耀宗及林驛騰共4位明星球員到竹市8所學校連兩日指導棒球隊小選手。圖／新竹市政府提供
中職棒味全龍隊深耕基層棒球發展，日前由隊長林旺衛、林旺億、歐耀宗及林驛騰共4位明星球員到竹市8所學校連兩日指導棒球隊小選手。圖／新竹市政府提供

中職棒味全龍隊深耕基層棒球發展，日前由隊長林旺衛、林旺億、歐耀宗及林驛騰共4位明星球員到竹市8所學校連兩日指導棒球隊小選手，希望透過專業訓練讓學生們感受棒球的熱情及活力。

市長林智堅表示，感謝董事長魏應充除8月剛捐贈竹市8所學校棒球隊交通車外，立即針對基層也推動接棒未來的公益計畫，回饋列車第一站即來到了竹市，並派出隊上的明星球員至學校內進行基礎棒球的教育訓練。

林智堅說，竹市近年與味全龍團隊、頂新和德文教基金會形成重要夥伴關係，新竹市立棒球場於2021年重生後，將交由頂新集團旗下的「龍來球場」取得未來10+5年的經營權，屆時將成為職棒味全龍隊的主場，在市府與專業團隊緊密結合下，將為竹市棒球里程碑翻開歷史新頁。

舊社國小校長莊傑志說，小選手們從來沒有這麼近距離的接觸球星，既開心又能夠學到球技；新竹市體育會棒球委員會總幹事阮瀚逸認為，結合球團、學校與市府的力量，能讓竹市的基層棒球揭開民間與政府合作的新頁。

教育處代理處長沈靜濤表示，棒球運動是台灣的國球，也一直是國內最夯且最多民眾關注的運動項目之一，做為職棒第五隊，味全龍跨出在竹市的第一步，將引領基層棒球全新的走向。這次味全龍隊的回饋列車共開往竹市8所學校(高中：香山、成德；國小：科園、關東、舊社、建功、北門及西門)，可望提升學生的棒球風氣。

中職棒味全龍隊深耕基層棒球發展，日前由隊長林旺衛、林旺億、歐耀宗及林驛騰共4位明星球員到竹市8所學校連兩日指導棒球隊小選手。圖／新竹市政府提供
中職棒味全龍隊深耕基層棒球發展，日前由隊長林旺衛、林旺億、歐耀宗及林驛騰共4位明星球員到竹市8所學校連兩日指導棒球隊小選手。圖／新竹市政府提供
中職棒味全龍隊深耕基層棒球發展，日前由隊長林旺衛、林旺億、歐耀宗及林驛騰共4位明星球員到竹市8所學校連兩日指導棒球隊小選手。圖／新竹市政府提供
中職棒味全龍隊深耕基層棒球發展，日前由隊長林旺衛、林旺億、歐耀宗及林驛騰共4位明星球員到竹市8所學校連兩日指導棒球隊小選手。圖／新竹市政府提供

新竹 列車 林智堅

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