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知名舞蹈家林秀偉抵嘉 將與在地團隊推動文化傳承
國際知名舞蹈家林秀偉日前至嘉義縣表演藝術中心宣傳將於10月24日與25日演出的「少年三岔口」，舉辦講座、與在地藝文團體交流，分享創辦當代傳奇劇場、太古踏舞團的心路歷程，並討論未來的合作機會。
林秀偉表示，「少年三岔口」借西方經典易卜生的「少年黨」、貝克特的「落腳聲」、卡夫卡的「審判」對應戲曲經典劇目「三岔口」、「遊園驚夢」與「鎖五龍」，將中西方故事與人物重新拆解轉換與融合，表達年輕人遭受社會與生活壓力重創後，看見自己、面對未來的過程。
竹崎文化藝術基金會董事長何子凡表示，講座前林秀偉老師與在地藝文團隊，順利世家美術館、三昧堂創意木偶團隊等，進行文化交流，她也到竹崎國小舞蹈教室仔細參觀，提供教室空間規畫利用的寶貴建議，希望透過觀念交流及經驗分享，討論未來的舞蹈、戲劇傳承深耕合作方案。
林秀偉說，嘉義的三昧堂和當代傳奇一樣，都在無償為偏鄉國小的文化教育付出，竹崎國小雖位處偏鄉，卻認真讓學生每周能在專業舞蹈教室上課，竹崎文化藝術基金會提供當地藝術創作者展覽的場地與教學的機會，三者都是在為文化平權努力，未來當代傳奇劇場將會與這些團體有更緊密的連結、合作。
林秀偉表示，「當代傳奇劇場」起源於1986 年，將傳統戲曲與當代劇場接軌，2016年因應京崑戲曲人才斷層，透過舉辦講堂開課，成立「興傳奇青年劇場」，匯集國內優秀京劇新生代，除傳統劇目，也演出新編戲曲，「少年三岔口」曾入選2020年法國外亞維儂藝術節（Festival OFF Avignon）。
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