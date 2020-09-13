快訊

日職／相隔16場21天 王柏融重返先發扛第一棒

南投野溪露營遭沖走4人 台電證實：閘門自動開啟放水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

知名舞蹈家林秀偉抵嘉 將與在地團隊推動文化傳承

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
國際知名舞蹈家林秀偉日前至嘉義縣與在地布袋戲團隊三昧堂的知名女偶「櫻后」合影。圖／順利世家美術館塗英志提供
國際知名舞蹈家林秀偉日前至嘉義縣與在地布袋戲團隊三昧堂的知名女偶「櫻后」合影。圖／順利世家美術館塗英志提供

國際知名舞蹈家林秀偉日前至嘉義縣表演藝術中心宣傳將於10月24日與25日演出的「少年三岔口」，舉辦講座、與在地藝文團體交流，分享創辦當代傳奇劇場、太古踏舞團的心路歷程，並討論未來的合作機會。

林秀偉表示，「少年三岔口」借西方經典易卜生的「少年黨」、貝克特的「落腳聲」、卡夫卡的「審判」對應戲曲經典劇目「三岔口」、「遊園驚夢」與「鎖五龍」，將中西方故事與人物重新拆解轉換與融合，表達年輕人遭受社會與生活壓力重創後，看見自己、面對未來的過程。

竹崎文化藝術基金會董事長何子凡表示，講座前林秀偉老師與在地藝文團隊，順利世家美術館、三昧堂創意木偶團隊等，進行文化交流，她也到竹崎國小舞蹈教室仔細參觀，提供教室空間規畫利用的寶貴建議，希望透過觀念交流及經驗分享，討論未來的舞蹈、戲劇傳承深耕合作方案。

林秀偉說，嘉義的三昧堂和當代傳奇一樣，都在無償為偏鄉國小的文化教育付出，竹崎國小雖位處偏鄉，卻認真讓學生每周能在專業舞蹈教室上課，竹崎文化藝術基金會提供當地藝術創作者展覽的場地與教學的機會，三者都是在為文化平權努力，未來當代傳奇劇場將會與這些團體有更緊密的連結、合作。

林秀偉表示，「當代傳奇劇場」起源於1986 年，將傳統戲曲與當代劇場接軌，2016年因應京崑戲曲人才斷層，透過舉辦講堂開課，成立「興傳奇青年劇場」，匯集國內優秀京劇新生代，除傳統劇目，也演出新編戲曲，「少年三岔口」曾入選2020年法國外亞維儂藝術節（Festival OFF Avignon）。

國際知名舞蹈家林秀偉日前至嘉義縣竹崎國小舞蹈教室，提供教室空間規畫利用的建議。圖／順利世家美術館塗英志提供
國際知名舞蹈家林秀偉日前至嘉義縣竹崎國小舞蹈教室，提供教室空間規畫利用的建議。圖／順利世家美術館塗英志提供
國際知名舞蹈家林秀偉日前至嘉義縣舉辦講座、與在地藝文團體交流，吸引多人參與。圖／順利世家美術館塗英志提供
國際知名舞蹈家林秀偉日前至嘉義縣舉辦講座、與在地藝文團體交流，吸引多人參與。圖／順利世家美術館塗英志提供
國際知名舞蹈家林秀偉（左三）日前至嘉義縣與竹崎文化藝術基金會董事長何子凡（左一）、三昧堂團長嚴仁鴻（左二），嘉義民族管弦樂團呂翼雲（右一）、竹崎國小校長陳威良（右三）等人進行藝文交流。圖／順利世家美術館塗英志提供
國際知名舞蹈家林秀偉（左三）日前至嘉義縣與竹崎文化藝術基金會董事長何子凡（左一）、三昧堂團長嚴仁鴻（左二），嘉義民族管弦樂團呂翼雲（右一）、竹崎國小校長陳威良（右三）等人進行藝文交流。圖／順利世家美術館塗英志提供

劇場 嘉義 偏鄉 京劇 舞團

延伸閱讀

歌仔戲結合原住民傳說 尚和戲劇團推出2020「鬼湖戀」

典型倫敦排屋設計 氣韻流嬗敞亮居家

影／客家歌謠採茶戲大匯演 新住民團隊秀成果

嘉義馬家莊眷村私廚料理 要把眷村美食文化傳承下去

相關新聞

4年投1.8億經費 新北明年底完成全市校園遊具改善

為提供學童安全遊憩的空間，新北市2016年啟動校園遊具改善及檢驗，迄今投入1億1000萬元的經費，全市185校公立國小中，已完成171校改善，超過9成，教育局表示，將搭配今年爭取到的中央補助款6850萬元，持續改善及安檢全市校園遊具，並更新50校老舊遊具，預計皆於明年底完成。

「森林中的圖書館」屏東縣立總圖 書擋書架遭竊警偵辦

睽違兩年重新開館屏東縣立總圖書館，被喻為「森林中的圖書館」，開館兩周湧入超過8萬人次，然而，圖書館近期整理圖書發現，書擋...

台灣電信業最年輕CEO！林之晨到薇閣暢談青年創業祕訣

創業時代來臨，北市私立薇閣中學經濟研討社學生求知若渴，今邀請台灣大哥大總經理林之晨到校分享，如何從C咖人才轉變為A咖人才...

成功高中6萬名校友「新居」落成 校友擬再捐蓋1棟樓

台北市立成功高中歷史悠久，擁有6萬多名校友，包含前副總統連戰、駐日代表謝長廷、台北市前市長郝龍斌，2022年創校百周年，...

棒球名校仁義高中 高三生上周無課可上

全台高中職已經開學第二周，棒球名校嘉義市私立仁義高中，今年只有兩名專任教師，高三學生上周沒課可上只能自習，棒球隊則天天到...

明星球員進竹市8校棒球隊 指導小球員深耕基層棒球

中職棒味全龍隊深耕基層棒球發展，日前由隊長林旺衛、林旺億、歐耀宗及林驛騰共4位明星球員到竹市8所學校連兩日指導棒球隊小選...

知名舞蹈家林秀偉抵嘉 將與在地團隊推動文化傳承

國際知名舞蹈家林秀偉日前至嘉義縣表演藝術中心宣傳將於10月24日與25日演出的「少年三岔口」，舉辦講座、與在地藝文團體交流，分享創辦當代傳奇劇場、太古踏舞團的心路歷程，並討論未來的合作機會。

農糧署推產銷履歷黃豆奶 進入校園午餐

行政院農業委員會農糧署推動學校使用國產大豆製成的豆漿，輔導保證責任桃園市石磊社區合作農場，去年推出具產銷履歷的黑豆奶產品...

新北學幼童娃娃車擴大稽查 2車未核備各罰6千

新北市政府昨進行學幼童接送車輛擴大聯合稽查，由交通部公路總局台北區監理所、新北市警察局及教育局組成學幼童車聯合稽查小組，...

全國唯一化石博物館學校 台南市左鎮光榮實驗小學掛牌

全國唯一化石學校！台南左鎮區光榮實驗小學今天由副市長許育典、教育局局長鄭新輝進行揭牌，宣示正式啟動。教育局表示，台南市推...

大同國小代管嘉義縣立泳游池 防疫新生活學童快樂游

防疫新生活，新學年開學，嘉義縣學生又可上游泳課，縣府教育處將縣立游泳池，委由朴子市大同國小代為管理，原本上半年運作，因疫...

客家搖滾兒童團 巡演國小開趴

「鄉親朋友大家尋一個位坐落來等先生講話，馬上開始上課了！」在熱情的搖滾樂曲中，七名孩子精神抖擻地用客語唱起「Kids o...

熱門新聞

成功高中6萬名校友「新居」落成 校友擬再捐蓋1棟樓

科技藝術興起 台師大、清大設新系培育跨域人才

台東大學首座校園觀光工廠 完工啟用

藝才課綱 為何被批培育匠才？原來這玩意兒太多…

台灣電信業最年輕CEO！林之晨到薇閣暢談青年創業祕訣

疫情阻擋出國交流 交大把通識課改為國際講堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。