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農糧署推產銷履歷黃豆奶 進入校園午餐
行政院農業委員會農糧署推動學校使用國產大豆製成的豆漿，輔導保證責任桃園市石磊社區合作農場，去年推出具產銷履歷的黑豆奶產品，為提供校園多元選擇，今年再推出黃豆奶。經董氏基金會審查通過，今年7月1日進入校園營養午餐。今天在桃園市大崙國中舉辦發表會，邀請桃市率先訂購的國中小學參加，一起支持在地、安全、可溯源的國產豆奶。
農糧署北區分署表示，去年3月石磊合作農場推出「臺南3號」青仁黑豆的產銷履歷黑豆奶，於桃園市新屋及觀音區27所國小試辦後，超過1萬名學童受惠。今年以「花蓮2號」非基改產銷履歷黄豆開發新飲品，選用圓潤飽滿豆粒，單一品種，經高溫殺菌，加工製成黃豆奶，口感香醇，可常溫保存，學童能安心飲用國產在地、可溯源及低碳足跡的豆奶。
農糧署北區分署長王安石說，黃豆奶飲品經董氏基金會審查通過，今年7月1日正式進入校園營養午餐，使用100%國產非基改優質黄豆，含豐富蛋白質和鈣 磷、鐵、鋅等幾十種礦物質及維他命A、維他命B等多種維生素，是發育期孩童良好的營養選擇。
經過產銷履歷驗證，每瓶豆奶都有自己的身分證，只要至產銷履歷農產品資訊網輸入追溯號碼，就能查詢完整的產銷資訊，安全有保證。
桃園市採用在地產銷履歷大豆，今年第1學期供應37所自辦廚房學校使用豆漿機現磨新鮮豆漿給學童飲用，而外訂餐盒的學校，亦能選擇瓶裝產銷履歷豆奶，提供學校更多元化的選擇。未來希望能推動到全台各級學校，以行動支持國產大豆，政府與農民共同守護學童健康。
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