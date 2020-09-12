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迎接百年校慶 成功高中成立校友中心

聯合報 / 記者高凌雲台北即時報導
成功高中校友中心今天由校友會理事長陳盛沺主持揭幕。記者高凌雲／攝影
成功高中校友中心今天由校友會理事長陳盛沺主持揭幕。記者高凌雲／攝影

北市立成功高中為了迎接即將到來的百年校慶，特別成立校友中心，上午由成功高中校長孫明峯、校友會理事長聲寶公司董事長陳盛沺、副理事長志聖工業公司董事長梁茂生、大同住重公司董事林佳添，共同舉行揭幕啟用典禮。

成功校友中心啟用典禮，還有中研院副院長劉扶東、台中市副市長令狐榮達、台北市議員戴錫欽、前警政署長王卓鈞等多位校友共同參與揭幕。在現場上百位師生校友的見證祝福下，成功高中6萬多位校友，又多了一個新家，也為成功高中2022年5月的建校百周年校慶揭開序幕。

校友中心在台北市濟南路二段4號一樓，距離成功高中一個路口，與台大城中校區、李國鼎故居及齊東詩社連成一片歷史文化綠帶。

這裡原本是成功高中教職員宿舍及合作社，之前外借市府作為倉庫，屋齡已有50多年。校方配合市有資產多元活化活用利用政策，經前任校長游經祥與市議員戴錫欽奔走協調，將這裡改建為校友中心，校友會出資近200萬元整修，安排志工維運，打造優雅的人文空間，創造市府、學校及校友三贏的成果，也立下校友回饋母校的典範。

8月就任成功高中校長的孫明峯說，看到這麼多傑出熱心的校友奉獻母校，非常感動，他代表全體師生，感謝校友會對母校的無私大愛。陳盛沺在省立成功中學念了初中高中6年，他表示，感謝各界校友有錢出錢有力出力，一起來擦亮成功的歷史光澤，展現成功的百年光榮。這是一個好的開始，校友會立下宏願，未來要捐贈一棟成功樓，作為母校一百歲的生日禮物。

成功高中在日本殖民台灣時期為台北二中，1922年創建於艋舺祖師廟，1925年遷入幸町（濟南路一段71號現址）。當時代台北二中是台灣子弟的第一志願，抗戰勝利後，更名成功中學，寓有抗戰勝利、建國成功以及紀念民族英雄鄭成功的雙重意義。

近一百年來，成功高中為國家社會培育無數人才，包括中研院副院長劉扶東、紐約市立大學校長吳思永、中研院士金耀基、前台大醫學院長楊照雄、三軍總醫院長蔡建松、前副總統連戰、駐日代表謝長廷、前台北市長郝龍斌、前大法官蔡章麟、王澤鑑、大法官謝銘洋、海軍上將郭宗清、台灣工業之父林挺生、致新科技董事長謝南強、國際電化董事長洪敏弘、華南金控副董事長林明成、新光金控董事長吳東進、增你強董事長周友義、聲寶集團董事長陳盛沺、志聖工業董事長梁茂生、研華科技董事長劉克振、瑞士銀行總經理陳允懋、亞洲棒球總會長彭誠浩、國際扶輪基金會主委黃其光、攝影家張照堂、導演陳玉勳等。

北市 中研院 台大

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