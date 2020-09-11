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吉珮瑄克服車禍再出發 將披排灣族戰袍參加全國賽

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
吉珮瑄是屏東泰武鄉排灣族，今年取得全國技能競賽餐服技藝分區第3名，將穿上具有排灣族特色的服裝參加全國競賽。圖／高市教育局提供
吉珮瑄是屏東泰武鄉排灣族，今年取得全國技能競賽餐服技藝分區第3名，將穿上具有排灣族特色的服裝參加全國競賽。圖／高市教育局提供

屏東排灣族女青年吉珮瑄立志從軍，2年前一場嚴重車禍導致軍人夢夢碎，去年考上大學又因經濟問題休學。不服輸的她不向命運低頭，今年拿下全國技能競賽南區參賽權，今天在母校三民家商獲得滿滿祝福，準備穿上親手刺繡與設計的排灣族戰袍挑戰「2020第五十屆全國技能競賽暨第四十六屆國際技能競賽國手選拔賽」。

吉珮瑄是三民家商108年觀光科畢業生，因家境不佳，從小寄望從軍改善家境。校方表示，吉珮瑄是餐服技藝的優秀選手，曾在107年獲得全國技能競賽第5名、108年獲得第4名。

2年前吉珮瑄取得高雄市全額補助技優選手出國觀摩參訪機會，出國前一天返回母校培訓學弟妹，離校後卻與油罐車發生重大車禍，搶救八個小時撿回一命，傷勢嚴重被迫放棄軍人夢；病癒後進入屏科大餐飲管理系就讀，後來又因家庭因素休學，進入餐館工作。

吉珮瑄努力精進技術，繼續往全國技能競賽邁進，為兼顧工作與比賽，利用下班時間返回母校與學弟陳詠弘集訓，兩人取得南區第三名與第一名成績，即將再戰第50屆全國技能競賽。

吉珮瑄此次代表好食寨餐廳 （提名單位） 參賽，常回母校三民家商培訓。為迎接即將到來的全國賽，吉珮瑄自製排灣族特色戰袍，準備穿獨一無二的套裝參賽。她說，練習過程中，曾發生傷口裂開流血，但不管受多嚴重的傷，自己還是想努力去完成夢想，感謝家人與學校支持。

三民家商校長陳當木說，吉珮瑄樂觀積極，家裡是中低收入戶，不捨她無法完成大學學業，況且她是在培訓學弟妹離校後發生車禍，所以學校給予最佳訓練環境，鼓勵她安心參加9月17日將登場的全國技能競賽。

吉珮瑄（右四）與學弟陳詠弘（左四）將一起參加全國技能競賽，三民家商師長給予祝福，盼他們兩人在全國賽有佳績。圖／高市教育局提供
吉珮瑄（右四）與學弟陳詠弘（左四）將一起參加全國技能競賽，三民家商師長給予祝福，盼他們兩人在全國賽有佳績。圖／高市教育局提供

車禍 排灣族

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