愛心進駐瑞芳國中 清寒學子獲捐款義助

板橋的王錦成夫婦透過基隆五龍殿牽線，以近26萬元資助瑞芳國中的清寒學生，其中更包含6位長期資助生，希望透過一點點生活面的改善，縮短城鄉貧富差距，學生也能更無虞地學習，並且期許他們懷著取之社會，用之社會的感恩，把愛傳下去。

瑞芳國中有超過三分之一學生來自新住民或原住民家庭，近幾年透過各個貴人幫助，清寒學子不僅能更專注於品格培養，也透過資助，減少為家中經濟的擔憂，與學習上的分心，王錦成夫婦透過基隆五龍殿牽線，成為瑞中的貴人之一，希望透過捐贈儀式，讓更多人重視偏鄉學子的需要。

瑞芳國中校長王綠琳表示，王錦成夫婦此次提供37位清寒學生獎助金，更有6位長期資助的學生，此次捐助近26萬元，是瑞中創校以來給弱勢生最大的贈禮，希望他們妥善使用，改善生活狀況，也讓這份愛傳遞下去。

基隆五龍殿捐贈者代表王錦成表示，好的品格能建立非凡的一生，基隆五龍殿也期許瑞芳國中學生們，學會惜福感恩，有朝一日能成為幫助社會的一份子，也盼望拋磚引玉，讓更多善心人士幫助偏鄉學子改善生活上的困難，一同培育未來台灣棟樑人才。