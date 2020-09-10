快訊

賈伯斯遺孀浪費錢？有錢太太跟你想的不一樣

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛心進駐瑞芳國中 清寒學子獲捐款義助

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
板橋的王錦成夫婦透過基隆五龍殿牽線，以近26萬元資助瑞芳國中的清寒學生。 圖／觀天下有線電視提供
板橋的王錦成夫婦透過基隆五龍殿牽線，以近26萬元資助瑞芳國中的清寒學生。 圖／觀天下有線電視提供

板橋的王錦成夫婦透過基隆五龍殿牽線，以近26萬元資助瑞芳國中的清寒學生，其中更包含6位長期資助生，希望透過一點點生活面的改善，縮短城鄉貧富差距，學生也能更無虞地學習，並且期許他們懷著取之社會，用之社會的感恩，把愛傳下去。

瑞芳國中有超過三分之一學生來自新住民或原住民家庭，近幾年透過各個貴人幫助，清寒學子不僅能更專注於品格培養，也透過資助，減少為家中經濟的擔憂，與學習上的分心，王錦成夫婦透過基隆五龍殿牽線，成為瑞中的貴人之一，希望透過捐贈儀式，讓更多人重視偏鄉學子的需要。

瑞芳國中校長王綠琳表示，王錦成夫婦此次提供37位清寒學生獎助金，更有6位長期資助的學生，此次捐助近26萬元，是瑞中創校以來給弱勢生最大的贈禮，希望他們妥善使用，改善生活狀況，也讓這份愛傳遞下去。

基隆五龍殿捐贈者代表王錦成表示，好的品格能建立非凡的一生，基隆五龍殿也期許瑞芳國中學生們，學會惜福感恩，有朝一日能成為幫助社會的一份子，也盼望拋磚引玉，讓更多善心人士幫助偏鄉學子改善生活上的困難，一同培育未來台灣棟樑人才。

瑞芳 基隆 偏鄉

相關新聞

台南南光中學「做16歲」成年禮 學子歡慶「登大人」

台南市南光中學「學子做16」成年禮儀式，今天下午登場，成年禮活動在南光已第10年，「做16歲」是台南府城百年特有傳統民俗...

棒球名校仁義高中 高三生上周無課可上

全台高中職已經開學第二周，棒球名校嘉義市私立仁義高中，今年只有兩名專任教師，高三學生上周沒課可上只能自習，棒球隊則天天到...

南港國小百歲校友捐百萬 98歲還赴日恩師墓前上香　

感恩的心！台北市南港國小畢業校友李樹全今年100歲，身體相當硬朗，為感念南港公學校（南港國民小學前身） 栽培，2年前曾在...

愛心進駐瑞芳國中 清寒學子獲捐款義助

板橋的王錦成夫婦透過基隆五龍殿牽線，以近26萬元資助瑞芳國中的清寒學生，其中更包含6位長期資助生，希望透過一點點生活面的改善，縮短城鄉貧富差距，學生也能更無虞地學習，並且期許他們懷著取之社會，用之社會的感恩，把愛傳下去。

3輛消防車開進校園 450名師生演練防災避震平安逃生

台南市新化消防分隊今天將3輛消防車開進大新國小，舉辦防火防災教育宣導體驗活動，全校師生共450人，由新化消防分隊宣導火場...

重賞之下必有高材生 員林高中高分群學生領百萬獎學金

國立員林高中祭出優厚獎學金招生，今年共有27名新生符合資格，領取高達100萬6000元獎學金，大同國中校友廖涵光和永靖國...

獎狀換最高榮譽「跟校長吃午餐」 網曝：吃什麼是關鍵

小學常會有獎勵制度，鼓勵學生多多表現，以此換取禮物或獎賞。有網友近期發文討論，貼出一張學校獎勵制度，只見最後一項寫道學生若集滿三張榮譽獎狀，可換取最高榮譽—與校長共進午餐的機會。對此，不少網友留言分享，指出不少學校都有與校長共餐的獎勵制度，但最關鍵的是跟校長吃的午飯並不是吃營養午餐。

110學年高中第一次英聽測驗 報名今天截止

110學年高中英聽測驗報名開跑，大考中心表示，每年英聽共考兩次，今年第一次考試日期為10月24日，報名日期從9月4日到9...

椅子老舊易夾傷 北峰國小視廳室全更新

汐止區北峰國小視廳教室已經有二十年左右，不但設備老舊，連椅子上的夾板也很容易夾傷人，造成老師研習或是小朋友上課很不安全，新北市議員白珮茹將協助椅子全部更新，讓老師學生都有更安全舒適的學習空間。

淡水國小種香草 盼年底採收義賣做公益

新北市淡水區淡水國小每學期開始，都由美術班老師帶著學生體驗種植香草，有左手香、甜菊、百里香、迷迭香、以及萬壽菊等植物，並加工成為防蚊液等DIY手作品，希望在學期末採收時，透過義賣做公益的方式，幫助。

清水國小家長憂新生男女廁所不足 教育局找環保局幫忙

台中市清水國小目前正進行學生活動中心與至善樓工程，最近有小一新生家長向民代反映，一年級教室旁的廁所男女各只有3間根本不夠...

中小學師可於下課時間管教？ 全教產：法條自相矛盾

教師下課時間能否管教學生？教育部日前公告「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，教師團體全教產批評，條文內容對於教師...

熱門新聞

國中歷史新課綱沒三國 李眉蓁：下一代要打電動才知？

獎狀換最高榮譽「跟校長吃午餐」 網曝：吃什麼是關鍵

宋怡慧／上課方式新改變 新班級、選修課從日劇《名片遊戲》學破冰

環球科大傳砍學術研究費 教部要求學校說明

輔大生遭4公分虎頭蜂螫傷 校方急清除3蜂窩

purple with rage是什麼意思？英文俚語也有顏色 紫色相關俚語大集合！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。