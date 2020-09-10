不讓教育落後都會區 八德大成國中將成立科技中心

桃園市今年有7所國中獲得教育部國教署「109學年度縣市科技教育推動總體計畫」經費，其中有4校將成立自造教育及科技中心。大成國中校長蘇佐璽指出，不能讓八德區的孩子落後人家，希望透過成立科技中心，讓大成國中成為科技領域課程的領導學校。

大成國中教務處設備組長劉彥民表示，目前學校除現有的3間電腦教室、3間生科教室外，科技中心將增設1間木工教室及1間資科教室，設備方面將視課程陸續採購樂高設備、雷射切割機、木工器材等。

課程內容主要圍繞在資訊、生科、物聯網、AI等，劉彥民說，除輔助學生在科技領域中快速上手外，課程中期過後，希望學生能走出課堂開懷社區及人群。

科技中心的設置除讓孩子接觸到不同領域的課程外，首要任務是培訓老師。大成國中科技中心主任黃永定指出，教師培訓的部分以八德跟中壢地區為主，會將有意願參與的學校分成3種類型，包括簽約種子學校、科技推動學校及服務學校。

談及成立科技中心的理念，蘇佐璽說，考量大成國中數理資優班程度不錯，生物科學和電腦科別的老師皆足夠，都會區的學校有許多科技類相關課程，但反觀八德區幾乎沒有，希望透過科技中心的成立，讓八德的學校不再是科技課程的沙漠區。