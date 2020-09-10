不讓教育落後都會區 八德大成國中將成立科技中心
桃園市今年有7所國中獲得教育部國教署「109學年度縣市科技教育推動總體計畫」經費，其中有4校將成立自造教育及科技中心。大成國中校長蘇佐璽指出，不能讓八德區的孩子落後人家，希望透過成立科技中心，讓大成國中成為科技領域課程的領導學校。
大成國中教務處設備組長劉彥民表示，目前學校除現有的3間電腦教室、3間生科教室外，科技中心將增設1間木工教室及1間資科教室，設備方面將視課程陸續採購樂高設備、雷射切割機、木工器材等。
課程內容主要圍繞在資訊、生科、物聯網、AI等，劉彥民說，除輔助學生在科技領域中快速上手外，課程中期過後，希望學生能走出課堂開懷社區及人群。
科技中心的設置除讓孩子接觸到不同領域的課程外，首要任務是培訓老師。大成國中科技中心主任黃永定指出，教師培訓的部分以八德跟中壢地區為主，會將有意願參與的學校分成3種類型，包括簽約種子學校、科技推動學校及服務學校。
談及成立科技中心的理念，蘇佐璽說，考量大成國中數理資優班程度不錯，生物科學和電腦科別的老師皆足夠，都會區的學校有許多科技類相關課程，但反觀八德區幾乎沒有，希望透過科技中心的成立，讓八德的學校不再是科技課程的沙漠區。
桃園市第一所成立自造教育及科技中心的學校為建國國中，近年來在機器人、無人機等方面獲獎無數；大成國中、龍潭國中、大溪國中和南崁國中今年也獲得教育部經費補助將成立自造教育及科技中心，希望培養學生的多元興趣及專長。
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