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台南南光中學「做16歲」成年禮 學子歡慶「登大人」
台南市南光中學「學子做16」成年禮儀式，今天下午登場，成年禮活動在南光已第10年，「做16歲」是台南府城百年特有傳統民俗，南光將古禮賦予新意，設計此活動，藉以培養學子具有負責心、積極心及感恩心。
活動由南光中學歷史科老師王秀如介紹「做16的由來」，讓學子認識在地民俗文化的內涵、宣讀成年誓言、接著在導師祝福與帶領新生依序通過「智慧門」，象徵多元智慧與能力、成年禮讚、敲16響鑼等儀式。最後活動在師長的見證與祝福下，完成儀式。
參與此活動的高一學生們表示，活動很有意義！過程中很感動，感受到長大的責任，感覺變得不一樣，感謝學校的用心！各班導師也寫下對學生的祝福與期許，恭喜學生邁向人生及學習生涯的新里程。頒發授證時也期勉學生，「成年人」需認知自已角色的轉變，要擁有承擔與負責的態度，並把握當下，腳踏實地。
輔導主任高佑仁表指出，經由簡單而隆重儀式的洗禮，期望每位領受成年禮的孩子能有所成長，凡事要感恩惜福，更加孝順父母，並把握時間，好好念書，增長知識，找到目標，就有精彩的未來，人生可以是燦爛的。
校方表示，古禮中，滿16歲代表人生步入另一階段。古代男子年滿20歲，即舉行「加冠」之禮，女子則年滿15歲許嫁而笄，代表已成為端莊穩重之成人。「做16歲」源起於台南府城五條港，當時是清朝，港區有童工，薪資是成年人的一半，一旦成長到16歲，就能領全薪，家人多會設宴款待工頭及親朋好友，藉此公告周知。相傳至今社會，意義更深遠，代表身心都成長茁壯，宜以更成熟的態度來面對未來，愛護自己，懂得感恩惜福才是對父母親最大的回報。
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