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南港國小百歲校友捐百萬 98歲還赴日恩師墓前上香　

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育局長曾燦金（右）手持南港國小學籍冊與李樹全（中）、南港國小校長簡邑容（左）分享。圖／北市教育局提供
教育局長曾燦金（右）手持南港國小學籍冊與李樹全（中）、南港國小校長簡邑容（左）分享。圖／北市教育局提供

感恩的心！台北市南港國小畢業校友李樹全今年100歲，身體相當硬朗，為感念南港公學校（南港國民小學前身） 栽培，2年前曾在校方及日本友人、媒體協助下，遠赴日本到班導師墓前上香，今更捐款一百萬元給母校。南港國小校長簡邑容表示，校內還有7、8間科任教室未裝冷氣，這筆款項將補足冷氣缺口，未來孩子邊吹冷氣，也能感受到李爺爺的愛。

南港國小今在台北市長柯文哲教育局長曾燦金見證下，頒發感謝狀給百歲校友李樹全，更翻出李樹全在學期間學籍資料一同分享。簡邑容說，李樹全1921年12月20日出生於台北南港舊庄，世代務農，家境貧困，父親不讓他念書，後來是老師到家裡勸父親，才讓他有機會進小學就讀，也成為南港國小第17屆畢業生。

簡邑容說，李樹全讀小學時已經9歲，但他勤奮好學，不僅以優越的成績畢業，當時就連周六也要上課，6年來每天準時上學，畢業時拿了全勤獎，畢業後也在班導師石垣朝清引薦下，到台北的日本會社上班，後來在國外從商，一路工作到96歲才退休。

李樹全晚年感念石垣先生恩情，5年前在地里長牽線下，親自駕車來南港國小要找老師的舊資料，雖然知道老師已不在人世，仍希望能親自到老師墳前上香，行禮謝恩。

尋師之路持續中，最後在熱心友人、日本台灣交流協會與日本多家媒體協助下，李樹全2年前順利前往日本，並到恩師墓前親自感謝。李樹全當時也向南港國小表達捐款意願，希望能造福更多孩子，不過因資金在國外，簡邑容笑著說，今年4月到李樹全家拜訪時，李樹全女兒還要爸爸簽切結書，怕他忘記承諾，李樹全也一口答應，場面令人動容。

簡邑容也提到，李樹全起初想捐200萬元，給孩子做獎助學金，但學校還有科任教室未裝冷氣，跟李樹全討論後，他也一口答應，預計先捐100萬元裝冷氣，未來的捐款則作為獎助學金，李也客氣地說好，學校將在9月28日敬師活動中，親自頒發感謝狀，邀「老」校友跟學弟妹分享善行。

南港國小第17屆畢業照。圖／南港國小提供
南港國小第17屆畢業照。圖／南港國小提供
南港國小調出李樹全在學期間學籍資料，不但成績表現優異，還獲得6年唯一的全勤獎。圖／南港國小提供
南港國小調出李樹全在學期間學籍資料，不但成績表現優異，還獲得6年唯一的全勤獎。圖／南港國小提供
南港國小今在台北市長柯文哲、教育局長曾燦金見證下，頒發感謝狀給百歲校友李樹全。圖／北市教育局提供
南港國小今在台北市長柯文哲、教育局長曾燦金見證下，頒發感謝狀給百歲校友李樹全。圖／北市教育局提供

柯文哲 教育局

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