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獎狀換最高榮譽「跟校長吃午餐」 網曝：吃什麼是關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO貼出一張學校獎勵表，只見與校長共進午餐是所有獎勵中的最高榮譽。圖擷自爆廢公社公開版
原PO貼出一張學校獎勵表，只見與校長共進午餐是所有獎勵中的最高榮譽。圖擷自爆廢公社公開版

小學常會有獎勵制度，鼓勵學生多多表現，以此換取禮物或獎賞。有網友近期發文討論，貼出一張學校獎勵制度，只見最後一項寫道學生若集滿三張榮譽獎狀，可換取最高榮譽－－與校長共進午餐的機會。不少網友留言分享，指出不少學校都有與校長共餐的獎勵制度，但最關鍵的是跟校長吃的午飯並不是吃營養午餐

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他貼出一張學校獎勵制度表，只見學生有集點換獎勵卡、獎勵卡換獎勵榜、獎勵榜換獎勵狀的制度，若是學生獲得獎勵狀就可以拿到老師準備的精美小禮物，不過最高的榮譽是拿三張獎勵狀換取與校長共進午餐的機會。對此，原PO開玩笑地表示「有誰比這最高榮譽還榮譽的，一定要叫孩子加油」。

貼文一出後，網友紛紛留言，「校長是帥的嗎」、「這沒甚麼吸引力，寧可跟喜歡的同學坐一起吃」、「應該會更加課業壓力」、「我兒子他們學校是可以跟校長合照，他超想要的」、「跟校長共進午餐，我跟校長的回憶只有被罵而已」、「小朋友應該會很緊張吧」、「這很不錯的，孩子超開心的而且吃的很開心」、「我比較想跟巴菲特午餐」。

其中有網友點出與校長共進午餐的關鍵，其實是在午餐內容，「小孩子們真的覺得這是榮譽，因為跟校長共進午餐，總是可以吃到鬆餅啊，麥當勞啊」、「之前是有領到這獎的同學、校長、去外面比賽得獎同學，吃台中的吃到飽餐廳（平日晚餐）」、「我兒子學校也有這樣，是吃大餐喔」、「午餐是一般營養午餐還是高級的，一般的就算了」、「跟校長吃飯，會吃小朋友平常吃不到而且很愛的，以前同學去過，是校長說任他點餐」。

營養午餐 麥當勞 吃到飽

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