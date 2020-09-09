椅子老舊易夾傷 北峰國小視廳室全更新

汐止區北峰國小視廳教室已經有二十年左右，不但設備老舊，連椅子上的夾板也很容易夾傷人，造成老師研習或是小朋友上課很不安全，新北市議員白珮茹協助將椅子全部更新，讓老師學生都有更安全舒適的學習空間。

北峰國小的視廳教室，除了窗戶、窗簾、地面都已經顯的老舊之外，舊型椅子更是潛藏危險，中興里長蔡振國說，主要是因為每個椅子上都附有掀蓋式的桌子，只是要拉起來卻很不安全，之前曾到這裡開會時手就被夾到。

北峰國小校長林素滿指出，因為設備老舊需要做改善，而且在椅子的部分也有安全上的疑慮，所以，為了學生安全以及做更大的效益使用，所以，希望議員白珮茹能夠協助改善，這次視廳教室除了椅子會更換為比較舒適安全的，包括地板、壁面等等整體環境改造。

新北市議員白珮茹表示，北峰國小的視聽教室非常的老舊，很多的椅子都已經壞掉，桌板容易夾傷學生，雖然，學校已經有請中央協助，但因為整個視聽教室更新金額比較大，那服務處會就差額的部分協助改善，希望視聽教室能整體全面更新，讓孩子的教育環境能更好，未來更新後的椅子比較安全、坐起來也比較舒適，尤其這間教室使用率非常頻繁，包括教師的研習、各項多媒體教學，所以，會儘力協助改善，讓教學品質能夠提升。