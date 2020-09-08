校內蔣介石銅像植栽惹議 彰化萬來國小拆鐵藤架

促轉會要求校園去除威權象徵，彰化縣北斗鎮萬來國小在校內的蔣介石銅像四周架設攀藤鐵架，打算種植藤蔓。相關照片在網路曝光後引發熱議，校方今天指出，已緊急拆除鐵藤架。

行政院促進轉型正義委員會發文要求校園應去除威權象徵。有網友表示，彰化縣萬來國小的蔣介石銅像被校方用鐵籠圍起來，看起來就好像蔣介石銅像被關在鐵籠裡。相關照片貼上臉書（Facebook）引發網友熱議。

萬來國小校長陳彥龍接受媒體聯訪時指出，校園內的蔣介石銅像為1982年時由民間企業家捐贈，學校雖接到公文要求處置蔣介石銅像，但銅像為私產，不敢冒然拆除，才想到對蔣介石銅像進行綠美化。

陳彥龍表示，本來規劃直接在蔣介石銅像種花，但擔心植物爬滿銅像引起誤會，才會先在銅像周邊製作鐵製的攀藤架，沒想到攀藤鐵架做好後，讓外界誤會學校將蔣介石銅像關在鐵籠裡，他們已先將攀藤鐵架拆除，再考慮如何處理。

彰化縣政府教育處副處長張淑珠指出，促轉會每年都會發文詢問校園內蔣介石銅像的處理情形，目前縣內仍有16所國中小學的蔣介石銅像沒有處理。

張淑珠說，促轉會未強制要求拆除銅像，學校通常會將銅像綠美化或作成裝置藝術，也有學校在校內進行工程時會順便將銅像拆除，教育處看到蔣介石銅像被關在鐵籠裡的照片時也很訝異，已通知學校妥善處理。