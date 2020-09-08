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正義高中在發明展大放異彩 陳其邁表揚

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市私立正義高中師生參加韓國WiC世界創新發明大賽、日本東京創新天才國際發明展，榮獲2面金牌，今天在市政會議上，由市長陳其邁表揚，肯定師生為高雄爭取榮耀。圖／高雄市政府提供
高雄市私立正義高中師生參加韓國WiC世界創新發明大賽、日本東京創新天才國際發明展，榮獲2面金牌，今天在市政會議上，由市長陳其邁表揚，肯定師生為高雄爭取榮耀。圖／高雄市政府提供

高雄市私立正義高中師生參加韓國WiC世界創新發明大賽、日本東京創新天才國際發明展，榮獲2面金牌，今天在市政會議上，由市長陳其邁表揚，肯定師生為高雄爭取榮耀。

「唉！為什麼無論我怎麼讀，成績都沒有起色？」學生偶然的一句感嘆，竟催生榮獲國際雙金牌肯定的發明。正義高中自然科教師林俊毅，在一次偶然的機會中與學生討論到學生讀書效益不佳等問題，聯想到以「打電動」方式，找出學生被隱藏的讀書潛能。

林俊毅帶領參與發想的正義高中高中部學生王哲灃、邱柏文、王煦，及國中部學生朱心瑜等4人與產業界（思勤科技）合作，秉持探究與實作的精神進行研發，主題為「邏輯思考能力之檢測系統及其方法」，透過眼動儀偵測學生打電動的遊戲狀態，幫助學生找出課業上學習的問題與盲點，利用大數據分析學生邏輯思考的學習能力，依據學生不同的特性與能力，快速建立未來的學習建議與規畫，輔助學生提升個人學習效率，達到事半功倍效果。

受疫情影響，師生無法親自飛往韓國及日本現場，仍透過線上參賽，在國際發明舞台上發光發熱，在韓國WiC世界創新發明大賽、日本東京創新天才國際發明展，雙雙獲得金牌獎，表現亮眼。

該作品已獲得中華民國發明專利，及經濟部SBIR及高雄市經發局相關研發補助計畫，在高屏區和多名教育業者簽定合作備忘錄，期望未來此系統能應用於教育相關產業，輔助學生提升個人學習效率，達到事半功倍效果。

教育局長謝文斌說，高雄市積極培育創意人才，讓學生都能動手做，進而培養創造思考與問題解決的能力。校長俞德淦表示，學校鼓勵學生多元學習並勇於嘗試，運用所學發揮創意，若能與國際接軌放眼世界，學習道路將更加寬廣。

學生王哲灃說，將天馬行空想法付諸實行，獲得很大樂趣與成就感。邱柏文則說，從前期發想的討論，後期與工程師、美術編輯師等專業人士合作，學習到團隊的重要性。

高雄市私立正義高中師生參加韓國WiC世界創新發明大賽、日本東京創新天才國際發明展，榮獲2面金牌，今天在市政會議上，由市長陳其邁表揚，肯定師生為高雄爭取榮耀。圖／高雄市政府提供
高雄市私立正義高中師生參加韓國WiC世界創新發明大賽、日本東京創新天才國際發明展，榮獲2面金牌，今天在市政會議上，由市長陳其邁表揚，肯定師生為高雄爭取榮耀。圖／高雄市政府提供
高雄市私立正義高中師生參加韓國WiC世界創新發明大賽、日本東京創新天才國際發明展，榮獲2面金牌，今天在市政會議上，由市長陳其邁表揚，肯定師生為高雄爭取榮耀。圖／高雄市政府提供
高雄市私立正義高中師生參加韓國WiC世界創新發明大賽、日本東京創新天才國際發明展，榮獲2面金牌，今天在市政會議上，由市長陳其邁表揚，肯定師生為高雄爭取榮耀。圖／高雄市政府提供
高雄市私立正義高中師生在國際發明展大放異彩。圖／高雄市政府提供
高雄市私立正義高中師生在國際發明展大放異彩。圖／高雄市政府提供

陳其邁

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