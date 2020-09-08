影／文資中心啟動 小學生走訪老廟關心彩繪修復計畫

為了讓文化保存的觀念向下紮根，文化部文化資產局今年挑選全台12所國小，透過走訪學校附近的古老寺廟，並在專家帶領下，認識彩繪修復的過程與重要性，過程也將拍攝成紀錄片，供全台各校參考。

活動的啟動儀式上午在台南大觀音亭祀典興濟宮舉辦，附近公園國小的學生有一整天的活動，包括文資局文化資產保存研究中心主任陳柏欽、興濟宮董事長吳漢清及公園國小校長吳淑芬等人都參與。

文資中心指出，去年中心出版國內第一本有關文化資產保存科學的兒童繪本《老房子》，今年以該繪本為藍圖，以國小學童為對象，規劃繪本故事演說、廟宇現地觀察、建築彩繪全色或健檢等三部曲，引導學童瞭解周遭廟宇的歷史文化特色以及觀察彩繪門神的現況，讓學童運用五感體驗廟宇之美，同時以實地觀察與實作體驗方式，逐步建立對文化資產預防性保存重要性的認知。

文資局表示，繪本以修復案例中常見的「建築彩繪」為主題，透過門神、梁枋等劣化現象，轉化為腳傷的將軍、頭痛的孫悟空及蛀牙的嫦娥等有趣內容，開啟兒童對彩繪的想像空間。

廟宇是早期漢人移民精神支柱，寺廟中建築彩繪除保護建築(木材)構件外，兼具民俗教化的功用，彩繪中可看到許多歷史典故為題材的故事，也成了畫師創作及展現個人技藝的空間，常見的有「門神」，也能在各式木結構(如梁枋、棟架、瓜筒)或壁體(木板壁或灰壁)上，看到深具歷史意涵的彩繪創作內容，值得大家細細觀察與深入瞭解。