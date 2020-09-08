上級要求處理威權象徵 萬來國小蔣公銅像關籠子惹議

政府推動轉型正義，象徵威權的塑像先後從公共場所移走，彰化縣北斗鎮萬來國小的故總統蔣中正銅像，被不鏽鋼籠子罩起來，前往校園運動的民眾意見不一，拍照po在臉書社群；校方今天低調回應說，設計綠藤爬籠子「柔化」威權塑像，如果造成民眾觀感不佳，學校會拆除籠子。

彰化縣還有19所國中小學沒處理「威權象徵的銅像」，包括北斗鎮萬來國小。校方表示，已收到第二次公文，雖未指示拆除，但要求作出「相關處置」。

萬來國小學區的陳姓居民認為，學校是教育場所，面對不同族群的聲音時，都應給予尊重與包容，並以學生為重，貿然拆除可能引起學生注意和好奇，校方作法雖然不完美，但「很勇敢」。

校方低調表示，這座銅像是地方工廠董事長在1982年捐贈，跟學校有一定程度上的歷史記憶，不可能貿然拆除，為了符合上級要求，兼顧捐贈者心意，學校內部討論後，決定以裝置藝術的方式呈現，未來藤蔓爬滿不鏽鋼架，再加以美化，可成為校景之一，既然還沒完工就引起爭議，學校將先拆除鋼籠，重新思考處置方式