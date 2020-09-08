超心疼！國一女兒問「會討厭我同學嗎」 媽媽一聽對方身世都鼻酸

孩子不能選擇自己的家庭，但能選擇自己的人生。有位媽媽在「爆廢公社」上分享與國一女兒的對話，女兒下課回家問她「會不會討厭我同學」，媽媽覺得疑惑，不懂孩子怎麼突然有這個疑問，孩子向她解釋，因為這位同學的父母吸毒被抓，其他家長聽到同學的故事，都勸家中兒女不要跟同學來往，媽媽認為「我在乎的是你朋友的品性」，網友看完都感動。

原Po解釋，「下午讀國一的女兒和某某同學打完球後，回家問我『媽咪，某某問我你會不會討厭她』」，原Po回「不會啊，她怎麼會這樣問」，女兒解釋，該同學的父母吸毒入獄，從小都和姑姑、阿嬤一起生活，女兒表示「她說有其他同學的父母知道，叫同學不要跟她來往」。

原Po聽完回「她父母的事情跟她無關，我在乎的是你的朋友的品性」，女兒也乖巧的說「我也是這樣跟她說的」，原Po直言「很欣慰以前教導孩子的話有聽進去，讓她能夠這樣的告訴同學，想問當父母的廢友們，現在真的還有這種傳統觀念不讓小孩之間來往嗎？突然心疼了那個小孩」。

網友看了回應「那個同學問的問題讓人好心疼」、「我會請我的孩子，盡量不要跟那種會歧視別人的同學走太近 (誤 」、「真的要給正確觀念！畢竟這不是孩子的錯」、「會這樣問的其實內心已經傷很重了…只能希望她以後的道路有良師益友」、「父母的問題歸父母的問題」、「為什麼那孩子父母有錯，就要推那孩子進排擠深淵」。

也有人覺得「不反對她們交朋友，但是不會讓孩子去她們家，我很自私，會怕」、「我小時候只因為父母離婚就被人家當做壞小孩，整個黑人問號」、「不健全的家庭，未必小孩會走歪；但是走歪的小孩，大多家庭都不健全」。