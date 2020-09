會考生活英語／【房屋篇】 房間出租

★單字

1. rent [rɛnt] v. n. 出租、租金(國中挑戰800字) 2. air conditioner [ˋɛr kənˋdɪʃənɚ] phr. 冷氣、空調(國中挑戰800字)

★實用字詞

1. for rent 招租的、供租用的 2. air-conditioned 裝有冷氣的

This is an ad about a room for rent.

這是一則房間出租的廣告。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

I have a bedroom/for rent/in downtown Taipei.

我有一間臥房/在招租/於台北市中心。

動手做做看:將長句分成短字詞

It is air-conditioned and has a big TV.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. Where is the room?

(A) In the city

(B) In the country

(C) In the mountain

2. How far is it to the Taipei 101?

(A) 5 minutes’ walk

(B) 10 minutes’ drive

(C) 101 minutes’ run

3. How much is the monthly rent?

(A) $29,900

(B) $19,900

(C) $9,900

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

It is/air-conditioned/and has/a big TV.

它是/裝有冷氣的/還有/一台大電視。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (A) 2. (A) 3. (C)