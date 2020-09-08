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會考生活英語／【房屋篇】 房間出租

聯合新聞網 / 致理科技大學陳超明教授 編審、英語教學博士張迪 編寫

★單字

1. rent [rɛnt] v. n. 出租、租金（國中挑戰800字）

2. air conditioner [ˋɛr kənˋdɪʃənɚ] phr. 冷氣、空調（國中挑戰800字）

★實用字詞

1. for rent 招租的、供租用的

2. air-conditioned 裝有冷氣的

This is an ad about a room for rent.

這是一則房間出租的廣告。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

I have a bedroom／for rent／in downtown Taipei.

我有一間臥房／在招租／於台北市中心。

動手做做看：將長句分成短字詞

It is air-conditioned and has a big TV.

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. Where is the room?

(A) In the city

(B) In the country

(C) In the mountain

2. How far is it to the Taipei 101?

(A) 5 minutes’ walk

(B) 10 minutes’ drive

(C) 101 minutes’ run

3. How much is the monthly rent?

(A) $29,900

(B) $19,900

(C) $9,900

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

It is／air-conditioned／and has／a big TV.

它是／裝有冷氣的／還有／一台大電視。

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. (A) 2. (A) 3. (C)

考題 會考 國中會考生活英語

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