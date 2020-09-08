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會考生活英語／【房屋篇】 房間出租
★單字
1. rent [rɛnt] v. n. 出租、租金（國中挑戰800字）
2. air conditioner [ˋɛr kənˋdɪʃənɚ] phr. 冷氣、空調（國中挑戰800字）
★實用字詞
1. for rent 招租的、供租用的
2. air-conditioned 裝有冷氣的
This is an ad about a room for rent.
這是一則房間出租的廣告。
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
I have a bedroom／for rent／in downtown Taipei.
我有一間臥房／在招租／於台北市中心。
動手做做看：將長句分成短字詞
It is air-conditioned and has a big TV.
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. Where is the room?
(A) In the city
(B) In the country
(C) In the mountain
2. How far is it to the Taipei 101?
(A) 5 minutes’ walk
(B) 10 minutes’ drive
(C) 101 minutes’ run
3. How much is the monthly rent?
(A) $29,900
(B) $19,900
(C) $9,900
解答：
動手做做看：將長句分成短字詞
It is／air-conditioned／and has／a big TV.
它是／裝有冷氣的／還有／一台大電視。
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. (A) 2. (A) 3. (C)
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