全新布景演出「雞城故事」 紙風車劇團再出發

交通部觀光局「2020小鎮遊戲趣2.0」昨晚抵達嘉義縣東石鄉先天宮，由紙風車劇團首度以全新道具布景，演出「雞城故事」，吸引上千人看戲，現場大小朋友看得入迷，充滿歡笑聲。

嘉義縣長翁章梁表示，紙風車的倉庫今年6月遇到大火，將道具全數燒毀，許多熱心民眾湧入捐款，但執行長李永豐擔心，大量的捐款恐壓縮到其他慈善團體原來應有的捐款，因此選擇自己背起貸款，一步一腳印重新再出發，持續將歡樂帶給觀眾。

團長任建誠表示，這次作品的道具布景，都是全新亮相，將以全新面貌和觀眾見面，燒掉的道具布景，有些留有底稿，但有些沒有，只能看過去的演出紀錄重新訂製，這次遇上重大變故，每一齣舊作都要更精進，不只是重建，而是要比以前做得更好、更有創意，一切都要更提升。

雲嘉南風景區管理處長徐振能表示，交通部這次舉辦「2020小鎮遊戲趣2.0」將邀請紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團、九天民俗技藝團、打狗亂歌團、臺灣特技團、即將成真火舞團等知名臺灣品牌團隊，前往全台16處小鎮演出，活動自9月5日起陸續舉辦。