快訊

直播／新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

大溪漁港釣客落海4人無生命跡象 獲救者還原當時情況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全新布景演出「雞城故事」 紙風車劇團再出發

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
紙風車劇團昨晚抵達嘉義縣東石鄉，首度以全新布景道具演出「雞城故事」。記者陳玫伶／攝影
紙風車劇團昨晚抵達嘉義縣東石鄉，首度以全新布景道具演出「雞城故事」。記者陳玫伶／攝影

交通部觀光局「2020小鎮遊戲趣2.0」昨晚抵達嘉義縣東石鄉先天宮，由紙風車劇團首度以全新道具布景，演出「雞城故事」，吸引上千人看戲，現場大小朋友看得入迷，充滿歡笑聲。

嘉義縣長翁章梁表示，紙風車的倉庫今年6月遇到大火，將道具全數燒毀，許多熱心民眾湧入捐款，但執行長李永豐擔心，大量的捐款恐壓縮到其他慈善團體原來應有的捐款，因此選擇自己背起貸款，一步一腳印重新再出發，持續將歡樂帶給觀眾。

團長任建誠表示，這次作品的道具布景，都是全新亮相，將以全新面貌和觀眾見面，燒掉的道具布景，有些留有底稿，但有些沒有，只能看過去的演出紀錄重新訂製，這次遇上重大變故，每一齣舊作都要更精進，不只是重建，而是要比以前做得更好、更有創意，一切都要更提升。

雲嘉南風景區管理處長徐振能表示，交通部這次舉辦「2020小鎮遊戲趣2.0」將邀請紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團、九天民俗技藝團、打狗亂歌團、臺灣特技團、即將成真火舞團等知名臺灣品牌團隊，前往全台16處小鎮演出，活動自9月5日起陸續舉辦。

嘉義縣政府表示，「小鎮遊戲趣2.0」也規畫「環島趣看戲 集章送好禮」電子集章活動，凡民眾至演出現場觀賞演出，以行動裝置掃描活動QRcode，集北中南東2區及4區的電子戳章，就有機會獲得知名品牌行李箱及多項精美好禮，詳細資訊可上小鎮遊戲趣臉書粉專查詢

交通部觀光局「2020小鎮遊戲趣2.0」昨晚抵達嘉義縣東石鄉先天宮，吸引上千名遊客前往看戲。記者陳玫伶／攝影
交通部觀光局「2020小鎮遊戲趣2.0」昨晚抵達嘉義縣東石鄉先天宮，吸引上千名遊客前往看戲。記者陳玫伶／攝影
紙風車劇團昨晚抵達嘉義縣東石鄉，首度以全新布景道具演出「雞城故事」。記者陳玫伶／攝影
紙風車劇團昨晚抵達嘉義縣東石鄉，首度以全新布景道具演出「雞城故事」。記者陳玫伶／攝影
交通部觀光局「2020小鎮遊戲趣2.0」昨晚抵達嘉義縣東石鄉先天宮，吸引上千名遊客前往看戲。記者陳玫伶／攝影
交通部觀光局「2020小鎮遊戲趣2.0」昨晚抵達嘉義縣東石鄉先天宮，吸引上千名遊客前往看戲。記者陳玫伶／攝影

捐款 嘉義 紙風車 觀光局 歌仔戲 舞團 翁章梁

延伸閱讀

紙風車劇團浴火重生 雞城故事布景換新嘉義上演

小鎮遊戲趣9月5日開跑 邀民眾觀光兼看戲

紙風車8月挺基隆 3地接連演出經典劇碼全部免費

破天荒！紙風車劇團8月8日在台中高鐵免費上演武松打虎

相關新聞

全新布景演出「雞城故事」 紙風車劇團再出發

交通部觀光局「2020小鎮遊戲趣2.0」昨晚抵達嘉義縣東石鄉先天宮，由紙風車劇團首度以全新道具布景，演出「雞城故事」，吸引上千人看戲，現場大小朋友看得入迷，充滿歡笑聲。

「范天寒和他的弟兄們」再度上演 白恐、工運、當代三時空對話

2018年，差事劇團以講述1950年代客家人遭白色恐怖和1980年代勞工運動對應的「范天寒和他的弟兄們」，入圍第17屆「台新藝術獎」；今年「范天寒和他的弟兄們」再度上演，加入這兩年編導的經驗與觀點改變，有如三個時空相互對話。

打造屏東動漫祭典 「屏東雙子」代表人物融入在地特色

屏東青年今年大學剛畢業的謝佳珊因朋友無心一句話「身為屏東人，屏東的動漫活動好少！」她因此決定在大學畢業前在家鄉屏東舉辦一...

教育部21億改造1900多所國小遊戲場 目標2年完工

為避免校園學童受傷事件，衛福部日前修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，法令加嚴，卻導致多數國小遊戲場設施不符規定，只能拆除或停用。為此，教育部今天表示，將投入21億元經費，協助各地方政府進行汰換或改善工程，初步盤點有1900多校受惠，目標2022年8月完成。

竹東、雙溪國小社區多功能學習中心 16種課程免費學

新竹縣自2011年起在雙溪國小及竹東國小設置社區多功能學習中心，今年獲教育部補助經費41萬餘元開設課程，兩所學習中心分別從9月7日及9月22日起陸續開課，年滿18歲以上的縣民只需繳交材料費，就能參加手作布藝、客家歌謠等特色課程。

探究實作課…南一中教學生挑戰未來

台南一中新學年起率全國之先推出跨領域的探究與實作課程，以制服、服儀為主題，讓學生先從最普通的制服，了解制服演變、公民決策...

小校制服訂作難 可穿便服上學

國中小學的校服可展現校方特色，但小校因學生少，廠商承接校服意願不高。彰化縣已有多所小校放棄校服、體育服，讓學生直接穿便服...

孩子升學3部曲 家長操煩 專家：手放開、心陪伴

家長面對各求學階段的孩子，會有不同的煩惱。台中市教育局昨天針對小一新生家長舉辦成長系列課程。國小家長最憂慮孩子適應問題，...

嘉明湖步道圓柏斷枝後老化加速 台東永安師生圈圍護樹

被山友譽為「大自然盆景」的嘉明湖步道玉山圓柏，自從「斷臂」後加速老化，日前台東永安國小師生上山圈圍防遊客近身，也呼籲山友...

台南一中超前布署 要影響國家未來教育政策

去年新課綱才實施，教育部已在為118年另一階段新課綱做準備，面對未來世界挑戰，課程朝向跨領域。台南一中超前部署，這個學期...

影／位居水庫之畔無緣親水 新開國小爭取設「泳池」

苗栗縣大湖鄉新開國小位處鯉魚潭水庫湖畔，雖有萬頃碧波美景可賞，但偏鄉欠缺游泳池設施，小校學童想在游泳池內享受清涼、學習泳...

影／台南一中為9年後課綱超前準備 學生：沒時間打瞌睡

台南一中新學年起率全國之先推出跨領域的探究與實作課程，以制服、服儀為主題，讓學生先從最普通的制服，了解制服演變、公民決策...

熱門新聞

新學測來了／大考中心示範題一級棒 一線教師卻跟不上

管中閔籲學生 別修理台大太厲害

素養題成本多高？坊間一題飆天價2萬元 至少傳統題10倍

台大開學 管中閔告訴新生：大學生活從不安的時代開始

小學昆蟲攝影賽小四生作品太專業？ 台大發聲明回應

新型學測命題難度高 一線教師很挫折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。