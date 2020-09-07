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「范天寒和他的弟兄們」再度上演 白恐、工運、當代三時空對話

聯合報 / 記者何定照
「范天寒和他的弟兄們」再度上演，有如三個時空相互對話。圖／台新藝術獎提供
「范天寒和他的弟兄們」再度上演，有如三個時空相互對話。圖／台新藝術獎提供

2018年，差事劇團以講述1950年代客家人遭白色恐怖和1980年代勞工運動對應的「范天寒和他的弟兄們」，入圍第17屆「台新藝術獎」；今年「范天寒和他的弟兄們」再度上演，加入這兩年編導的經驗與觀點改變，有如三個時空相互對話。

差事劇團負責人鍾喬表示，他1988年在「人間雜誌」負責「台灣客家專輯」報導時，採訪曾歷經白色恐怖牢災的客家政治受難者梁雲漢，將他們的故事化名為政治受難者「范天寒」出現。

30年後，他將當年採訪聽聞加上1980年代遠東化纖工廠罷工事件，讓范天寒以坐牢數十載的農民身分，和罷工的工人弟兄相識，連結起二戰後台灣工農抗爭、革命的歷史，成為「范天寒和他的弟兄們」劇本，並找來青年導演王瑋廉導演，讓戲劇更具不同年代觀點的張力。

鍾喬說，當年遠化罷工可說是客籍勞動者歷經台灣二戰「冷戰－戒嚴－依賴發展」的經濟模式後，對於資本體制的反擊，是戒嚴統治下的第一場罷工，和白色恐怖歷史相撞更具力量。

如今該劇重演，王瑋廉說，他和演員都認為自己已非2018年的狀態，決定踏著2018年的基礎繼續往下走，將2018年的劇本變成材料，再次加入自己現今對土地歷史、族群認同等觀點。「我們活在這個時代，能做的就是如何重建距離和角度，我自己的歷史對話。」

王瑋廉舉例，有演員會講自己在2013年參加社會運動的經歷與今日反思，全劇因此除了1950、1980年代，也把演員個人的生命歷史編入整個歷史。他說，有些當初參加社運者，現在已不見得認同，全劇彷如不斷思辨，想找到歷史底下更深的意涵。

「在對錯善惡是非好壞的底下，是不是有更深刻的聲音還沒被聽見？」王瑋廉說，他想找到在許多故事底下那個說不出來、被遺忘的東西。有些白色恐怖受害者會想把事件忘記，但一旦如此，後代家族就必須承受其失衡的狀態，「我想把他們找回來，接受他，這樣我們才有可能繼續創造生命，而不是一直被過去的東西揹著。」

他表示，各國對於自己悲痛的歷史都有各種風格的表述方式，台灣今日應該不能再只用悲情看待。「我們創作者必須咬著牙，把過去故事扒開來看底下究竟是什麼，如果一天不去處理這些東西，我們就會一直在那個困鎖裡面。」

「范天寒和他的弟兄們」9月25、26日在台北水源劇場演出，10月17、18日在台南奔放E倉庫演出。

白色恐怖 罷工 二戰 劇場 農民 社運 受難者

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