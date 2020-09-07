打造屏東動漫祭典 「屏東雙子」代表人物融入在地特色

屏東青年今年大學剛畢業的謝佳珊因朋友無心一句話「身為屏東人，屏東的動漫活動好少！」她因此決定在大學畢業前在家鄉屏東舉辦一場南方的動漫祭典「Ａ.C.G.南蛹祭」，帶領學弟妹們，讓動漫表演藝術在屏東發展，團隊並設計「屏東雙子」代表人物，融入屏東在地特色，也看到青年學子的創意發想。

活動總召屏榮高中學生曾秉寬說，希望屏東可以成為台灣A.C.G表演藝術的領先地。謝佳珊說，A.C.G.代表Animation （動畫）、Comics（漫畫）與Games（遊戲），活動取名為南蛹祭，分別代表南方、跳躍的意思與熱鬧的集會，「希望成為南方最熱鬧的動漫集會」。

謝佳珊說，此次活動設計獨家創作看板人物「屏東雙子」，有著一頭紅髮的南台灣熱情代表「蓮」，及如大海般包容多元文化的柔情代表「倖」，一人手提著蓮霧，一人頭戴屏東縣花九重葛，祭典上可愛的萌寵─屏東特產的皮蛋和鹹鴨蛋，將在地元素擬人化，形象親切又可愛，讓大家感受動漫藝術的特別與屏東在地特色。

謝佳珊說，過程中帶領學弟妹們盼能將動漫表演藝術繼續發展。曾秉寬說，舉辦這次活動，認識南台灣的動漫表演團體與知名動漫主題店家，團體中有不少來自屏東的成員，也讓在地青少年對動漫活動的向心力漸漸活絡。