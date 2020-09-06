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睽違25年 世界最長版畫「迎媽祖」中正紀念堂重現

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
林智信的「迎媽祖」長卷木刻版畫長124公尺，刻劃1066個人物。圖／中正紀念堂提供
林智信的「迎媽祖」長卷木刻版畫長124公尺，刻劃1066個人物。圖／中正紀念堂提供

世界最長版畫「迎媽祖」睽違台北25年，即起在中正紀念堂完整再現！這是版畫家林智信耗時20年創作、長達124公尺的版畫巨作，在世界各地受邀展出多次。闊別25年，這件「迎媽祖」長卷木刻版畫再度回到台北，在中正紀念堂大展「媽祖藝陣．土地印記–林智信邀請展」中展出。

「媽祖藝陣．土地印記–林智信邀請展」即起在中正紀念堂內1展廳開展，展出林智信鄉土人文木刻版畫及本土風景油畫121件作品。

其中「迎媽祖」長卷木刻版畫長達124公尺，刻劃1066個人物，裡面有香案迎神、十三音古樂陣、八家將、七爺八爺、車鼓陣、南管北管、南台灣特有藝閣車陣等等，藝術家用木板水印版畫，保留、記錄逐漸失傳民俗文化，更呈現台灣庶民生命力。

林智信表示，創作本系列作品要非常清楚「迎媽祖」活動中，每對藝閣與陣頭典故的來龍去脈、神輿與其護衛所屬間的關聯，傳統的服飾及化妝規範，動態的表演、架勢、配樂、道具後，才能動筆繪製草圖，在創作過程中，需花費大量時間於畫面及資料研究考據，作品製作過程複雜艱辛，三易圖稿、刻繪木板、印刷、染色，終於在60歲那年完成這幅巨作。

第2區「鄉土版畫」系列，主要刻劃台灣早期農村生活種種風貌，如作品「鬥蟋蟀」，描繪兒童嬉遊於鄉野草叢間，用色明朗鮮麗，線條遒勁明確，捕捉孩童天真專注的情態，畫面洋溢著喜悅歡樂之情與充沛的生命力，樸實動人。第3區是「鄉土油畫」，林智信記錄農家生活的勤勉樸實及在地風情景緻。

媽祖 中正紀念堂

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