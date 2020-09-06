竹東、雙溪國小社區多功能學習中心 16種課程免費學

新竹縣自2011年起在雙溪國小及竹東國小設置社區多功能學習中心，今年獲教育部補助經費41萬餘元開設課程，兩所學習中心分別從9月7日及9月22日起陸續開課，年滿18歲以上的縣民只需繳交材料費，就能參加手作布藝、客家歌謠等特色課程。

縣長楊文科表示，多功能學習中心主要以結合當地產業文化及社區資源，發展地方特色，拉近家庭、社區及學校的距離，並使學校成為社區的終身學習場域，期許學校成為社區的終身學習中心，建立學習型社區，有效達到活到老，學到老的精神。

雙溪國小校長溫芳蘭表示，位於寶山的鄉雙溪國小因鄰近科學園區，有不少外來移入的居民，因此學習中心課程以客家文化與新興美學生活課程為主軸，7日起將陸續開課，包含悅閱書香、客家歌謠、清潔保養品、園藝、繪畫、咖啡學初階、健康有氧與資訊應用共8種課程，報名專線請洽03-5202151分機205。

其中，客家歌謠及健康有氧2項課程在計畫結束後，仍會以社群的方式繼續運作，以客家文化為主軸，並代表寶山鄉參加各種展演和比賽，是頗具規模和特色的課程。

竹東國小社區多功能學習中心則在22日陸續開課，課程包括手作布藝、蝶谷巴特、小型裝置藝術、親子烘焙、生活美學、羽球、客家山歌、流行的調調、瑜珈等12種，報名專線請洽0928138222 羅小姐。