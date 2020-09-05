客語真好玩！手指謠&猜拳小遊戲客語版 認識鄉土文化

屏東縣府推動客語保存，率先推行客語沉浸式教學，屏東縣府與屏東大學幼教系研發相關客語教學教材，屏東大學幼教系教授陳雅鈴在訪視客語沉浸式教學時發現，老師們喜歡用手指謠班級經營，因此興起，將常用的手指謠編譯成客語版，屏東縣府客家事務處今舉行「客語真好玩：手指謠＆猜拳小遊戲」小書發表。

屏東縣府客家事務處長陳麗萍說，委託屏東大學老師幼教系教授陳雅鈴編製此書，內容有適合幼兒發展階段的手指謠與古早味猜拳遊戲，希望讓這套充滿趣味性的教材，讓從事客語教學的老師們得到更多的協助，減輕備課負擔。

「客語真好玩：手指謠＆猜拳小遊戲」收集30首手指謠與10個小遊戲，收錄內容以生活化、趣味化與容易朗朗上口的童年記憶為主要考量。

陳麗萍說，小書搭配影音頻道與CD，讀者可以掃描書中的QR碼，可以看到相關影片律動版，影片由幼兒園老師們與學童錄製，讓老師與家長們搭配影片閱讀，一同學客語「學習不是壓力，也不是系統限制」。