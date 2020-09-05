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讓小孩讀「好學區」影響人生多大？網友點關鍵：真的有差

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇讓小孩讀「好學區」會影響人生多大，引起兩派論點。 圖／pixabay
網友好奇讓小孩讀「好學區」會影響人生多大，引起兩派論點。 圖／pixabay

孩子教育很重要，許多爸媽會想讓自己小孩就讀明星學校，將戶口遷移，就是為了給自己小孩最好的教育環境，有一名網友看見有爸爸在網上發起討論，猶豫是不是要讓而到「好學區」就讀小學，讓他想問問看大家「學區影響人生成就多大？」引起不少網友熱議。

網友於PTT「八卦版」發文說，最近看到一個收入不錯的爸爸，在討論是不是要讓女兒就讀「好學區」的問題，想問問其他人的經驗，好的學區真的影響人生成就很大嗎？他也表示自己不算是在最好學區，還是能靠自己唸出不錯的成績，雖然成績不等於成就，所以好學區還提供什麼額外的好東西嗎？

此文一出其他網友也紛紛回答「真的有差」、「國小國中的遭遇是能影響一輩子的」、「超級大，不然好學區也不會房價高到翻天」、「爸媽會教＋好學校同學影響」、「真的有差啊，我國小同學當年升國中沒進到資優班，結果被霸凌到休學一年，後來復學還要看心理醫生」、「有喔，大安中正跨區就讀的很多」、「同儕影響很大啊」、「笨蛋不會因為好學區變聰明，但笨蛋會被8+9毀掉人生」。

但也有另一派的人認為「二十年前有差，現在根本還好」、「家庭教育最重要吧，我國小鄉下地區同學9成8都8+9混宮廟的，我爸媽不讓我跟他們一起玩」、「我覺得父母比較重要」、「就是不會走歪而已，對人生成就有什麼影響真的想太多，現實是父母是高知識份子社經地位高的小孩成就通常比較好，不過一般家庭小孩沒走偏也很好了」。

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