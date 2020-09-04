桃園航空城釋空間 都會區「小大學」南移設分部

桃園市政府近年撥用多塊校地給公立大學，除了明年2月正式合校的陽明大學、交通大學看上桃園航空城土地，清華大學、中央大學、海洋大學也規畫在桃園設校區。桃市府釋空間，也吸引腹地有限的都會區大學來爭取校地，多年後航空城有望成為新的大學城。

清華大學去年在桃園航空城取得校地，將設清大桃園附設醫院。清大副校長戴念華表示，桃園市人口、經濟都在起飛和成長，對教育和醫療需求正在增加，市府給地、大學設醫療單位，將成雙贏。清大正申請成立醫學院，預計今年10月公告結果。

中央大學則在八德擴大重劃區取得校地，副校長陳志臣表示，八德區醫療資源較缺乏，中大將此校地命名為健康照護校區，預計結合既有的生醫科學與工程系等學術資源，打造長照和醫療研究與服務。教育部已核准此校區，桃市府接下來會正式撥用校地。

不少基北都會區公立大學學生數增加，校園腹地難拓展，限制校務發展。桃園市釋出的空間，替「小大學」創造新機會。

海洋大學校長許泰文表示，海大在基隆的校區僅52公頃，「可用的地都已用盡」，還得斥資向基隆海事機構租用教研空間。桃市府釋出觀音區海邊六公頃的地給海大，剛好符合學校的海洋研究需求，預計兩年內成立海洋環境暨藻礁中心，用科普的方法展示觀音藻礁復育成果，落實大學社會責任。

海大也將在桃園推動物流和離岸風電產學合作。許泰文表示，海大有物流和電子行銷相關科系，不過鄰校本部的基隆港已改成郵輪港，桃園剛好是海、陸、空運匯集地，除能讓學校投入的觀賞魚等海洋相關產品快速外銷，也能與在地物流業者促成更多產學合作。

許泰文也說，台灣西海岸是絕佳離岸風場，海大參與離岸風電技術發展，觀音校地有助離岸風機直接在桃園靠港維修，打造國產化的產業鏈。海大另設機械領域科系，預計提供鑄模技術給在地中小企業，協助產業升級。

台北商業大學校本部位在台北市中正區，每名學生人均地僅2.56平方公尺。教育部表示，該校日前在桃園市平鎮區取得新校地，目前已有創新經營學院、空中進修學院等單位入駐。

桃園在地有17所大專校院，多校主管盼與市府合作，促成都市和學術發展雙贏。元智大學校長吳志揚就說，航空城團隊曾邀在地大學開會，未來若有和桃市府合作機會，元智大學非常樂意參與。